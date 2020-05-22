〈財報〉Nvidia Q1營收獲利均優 數據中心成長亮眼 盤後仍走低

Nvidia (NVDA-US) 週四盤後公布第一季財報 (4/26 止)，營收獲利均優於預期，且數據中心銷售額年增 80%，今年以來首次超越 10 億美元，但股價仍走低。

Non-GAAP 第一財季關鍵數據 vs. 華爾街預期

營收：年增 39% 至 30.8 億美元 vs. 30 億美元 (Refinitiv 共識預期)

EPS：年增 105% 至 1.80 美元 vs.1.69 美元 (Refinitiv 共識預期)

毛利率：65.8%

純益：年增 106% 至 11.2 億美元

然而，由於 Covid-19 大流行繼續影響全球經濟，難以將財報數據與分析師預估值直接進行比較。

Nvidia 財務長透過信函表示，「COVID-19 讓供需都面臨挑戰。本季稍早，我們夥伴的供應鏈就被打亂了。居家防疫限制導致零售店和中國網咖關閉，影響我們遊戲產品的銷售，然而居家上班、在家學習和電玩仍推動電商需求大增。」

去年同期 Nvidia 調整後 EPS 為 0.88 美元、營收 22.2 億美元。

第二財季財測 vs. 華爾街預期

營收：35.8 億美元至 37.2 億美元區間，中值 36.5 億美元 vs. 32.5 億美元

Non-Gaap 毛利率：66.0%

Gaap 毛利率：58.6%

Nvidia 表示，4 月 27 日已完成 Mellanox 的收購工作，預計該部門第二財季營收貢獻占比在百分比偏低 2 位數。

各部門營收成長資訊

Nvidia 兩大部門分別是遊戲晶片和數據中心，兩者似乎在新冠病毒的侵擾下狀況安全。

遊戲：年增 27% 至 13.4 億美元

數據中心：年增 80% 至 11.4 億美元

專業可視化：年增 15% 至 3.07 億美元

車用：年減 7% 至 1.55 億美元

Moor Insights＆Strategy 總裁兼負責人 Patrick Moorhead 表示，「遊戲和工作站成長直接與競爭品和居家辦公、上課的需求有關。」

Nvidia 說週四正衡量執行庫藏股的時機，且將繼續派息。

根據 FactSet 數據，40 位追蹤 Nvidia 的分析師中，32 位給予買進或加碼的評級，5 位給予持有評級 3 位建議售出，平均價格 325.18 美元。

