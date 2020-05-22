受疫情遞延的換機潮湧現 受惠個股大盤點

經濟部公布 4 月外銷訂單，金額為 385.3 億美元，年增 2.3％，連續兩個月正成長，訂單金額創下歷年 4 月第三高，主要受惠遠距商機崛起，科技類接單增加，隨高效能運算、5G 通訊、人工智慧、雲端伺服器等，新興應用商機持續發酵，加上宅經濟帶動相關設備增溫，挹注資訊通信，及電子產品動能，上半年受疫情壓抑的消費，可望於下半年蘋果推出新品下，更帶動電子所有相關供應鏈。

蘋果宣布，今年度全球開發者大會（WWDC）將在美東時間 6 月 22 日舉行。這是蘋果今年來首場大型產品發表會，預期蘋果將發表 iOS 與 WatchOS 等新一代作業系統，將為下半年新款 iPhone 與 Apple Watch 的出貨暖身，並帶動供應鏈業績逐步升溫，擺脫上半年衰退的陰霾。

雖說，近期紅色供應鏈崛起，蘋果為分散它的供應鏈，傳扶植中國立訊，傳蘋果建議立訊投資可成，立訊是中國崛起的大型電子製造服務（EMS）企業，以快速成長著稱，立訊的目標就是成為中國版鴻海。雖然，台系廠商受紅色供應鏈衝擊，不過，台系廠技術仍優於陸廠，可望迎來下半年大成長。

萬寶投顧陳子榕指出，盤點三檔在今年下半年，業績營收可望大成長的幾檔長線保護短線的 5G 、IC 設計、蘋概、宅經濟等個股。

新普 (6121-TW) 電池模組廠，第一季受到疫情影響大陸工廠生產，仍繳出亮眼成績，稅後盈餘新台幣 6.65 億元，年增 11％創歷年同期新高，EPS 3.6 元，第二季將較第一季成長；目前看來第二季整體需求面不錯，筆電、平板電腦需求都很強，新事業大數據資料中心（Data Center）備用電池（BBU）的需求，也比原先預估強勁。外資調高目標價，股價值得期待。

科嘉 - KY(5215-TW)，4 月營收 3 億 934 萬元續創新高，月增率 29.61％，年增率 86.38％。

蘋果新款 13 吋 MacBook Pro 筆記型電腦，以剪刀腳鍵盤 (Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤，以改善鍵盤損耗問題，並將儲存容量擴大一倍；鍵盤薄膜觸控開關（MTS）供應商科嘉 - KY 營收可望吃補，估 5 月營收在遞延買氣出籠下，仍有機會續成長，股價可望再創高。

蘋果於折疊手機佈局近期相當積極，發表柔性電池結構專利，解決折疊機螢幕供電問題，專利到位後，蘋果折疊機專利幾近完備，預期將在 2021 年推出折疊 iPhone。新日興 (3376-TW) 為蘋果筆電、AirPods 軸承主要供應商，也是國內最大軸承廠，今年初各家零組件廠都受到新冠肺炎疫情波及，但現階段已逐步復工，預料第二季營運狀況可望回穩。

新日興本季單月營收將可衝上 10 億元大關，預期整體第二季的營收將有兩位數字成長，筆電需求強勁，真無線藍牙耳機（TWS）需求保持穩定，軸承產品出貨暢旺。

當然，還有一些具籌碼優勢的 IC 設計股，在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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