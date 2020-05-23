自-0.4降至-5%！高盛巨幅下調印度GDP增長預期

高盛 (Goldman Sachs) 指出，疫情未緩導致解封期限一延再延，將對印度經濟前景造成嚴重損害，決定下修本財年印度經濟增長預期至 -5%，萎縮情況較先前預期的 -0.4% 來得更劇烈。

高盛印度首席經濟學家 Prachi Mishra 表示，下修幅度確實龐大，並稱這將會是印度自 1979 年以來最嚴重的經濟衰退。印度政府預計下週公布第一季 GDP 數據，經濟學家普遍認為前景依舊慘澹。

高盛分析師 Mishra 則預計，印度在今年 4 至 6 月將面臨最嚴重的經濟衝擊，尤其 4 至 6 月經濟增長將較去年大幅下滑 45%，更甚於此前預期的 -20%。

Mishra 表示主要原因有兩種，一是 3 至 4 月的經濟數據太差了，再來是必須將政府延長封鎖的影響納入計算。

受到封城影響，印度服務業上個月幾乎處於崩潰狀態，據 IHS Markit 數據顯示，印度 4 月服務業 PMI 慘跌至僅剩 5.4，為今年各國 PMI 中最低數值，服務業產值幾乎占該國 GDP 半數比重，因此服務業重挫意味著印度經濟面臨著極大考驗。

印度 4 月服務業 PMI 大跌至 5.4 (圖：IHS Markit)

事實上早在疫情爆發迫使政府封城前，印度就已經面臨經濟放緩，封城令自 3 月展開後歷經三度延長，目前已延至 5 月底，經濟活動停擺持續影響國內企業，數以百萬勞動力因此失去工作。

高盛在報告中表示，截至 5 月 17 日，印度大部分地區的經濟運作皆大幅低於滿載，恐再為經濟活動帶來壓力，不過目前在印度的感染低風險區已有部分活動展開。

為了緩解經濟衝擊，莫迪政府以財政及貨幣政策雙管齊下，推出規模達 20 兆盧比 (約 2660 億美元) 的經濟刺激措施，但有經濟學家認為，這項計劃無法有效刺激經濟，並預計效果僅會在中期浮現。

根據高盛計算，莫迪政府截至目前所推出的財政政策中，可自由支配份額依舊很小，僅佔 GDP 的 1.3%，相對低於其他經濟體，且規模上遠不及十幾年前對金融危機的政策回應。