投資槓桿、反向期信ETF 這些事情不可不知

全球 ETF 規模不斷擴大，產品類別也日新月異，不過，很多人投資槓桿 / 反向期信 ETF，常用操作股票或是現貨 ETF 的思維看待，因而受傷慘重。法人再次示警，槓桿／反向型期信 ETF 商品設計與原型證信 ETF 截然不同，若不了解該 ETF 本質與特性，便貿然投入，很可能因此蒙受損失，所以交易之前，有 6 大注意事項不可不知。

隨著 ETF 市場的發展與進化，ETF 的產品類型也愈來愈多樣化，一般常見的原型證信 ETF 其主要交易標的為股票、債券等有價證券；而期信 ETF 主要交易標的為期貨契約，係透過持有單一或多種商品期貨，以追蹤商品標的指數之表現。不論是證信 ETF 或期信 ETF 皆可再依據槓桿倍數區分為「原型」、「槓桿」、「反向」型商品，投資人可依據市場情境與需求選擇。以槓桿 ETF 為例，當市場多頭時，雖有助放大獲利，反之當市場轉為空頭時，也恐使損失加劇，且不適合長期持有。

元大投信建議，有意透過槓桿／反向期信 ETF 進行投資者，應充分理解其設計原理與產品特性，才能依自身的風險屬性、投資需求、市場趨勢等，選擇適合的 ETF 作為投資工具。而且，交易之前，一定要搞懂 6 大注意事項。

1. 追蹤標的方面

期信 ETF 透過投資期貨契約追蹤標的指數，所以，原型期信 ETF 追蹤以期貨契約報酬率編製而成的指數，而非現貨表現。槓桿型期信 ETF 則是追蹤原型標的指數的「單日正向 2 倍報酬率」、反向型期信 ETF 則是追蹤原型標的指數的「單日反向 1 倍報酬率」。

以石油 ETF 為例 ，如全球最大的美國石油指數 ETF（USO）、美國 ProShares 二倍做多彭博原油 ETF(UCO)、台灣的元大 S&P 石油 ETF（00642U）、元大 S&P 原油正 2ETF(00672L）等，都是投資原油期貨合約，間接參與油價的漲跌，以達到貼近原油期貨指數報酬為目的。

2. 轉倉、持有成本

商品期貨多為實物交割，持有期貨到期時必須履行實物交割的義務，因此期貨報價還隱含倉儲、運輸及保險等持有成本在內。而遠月期貨因為距離交割日較久，到期、交割前，賣方將其承擔的持有成本隱含其中，因此在正常市況下，實物交割的商品期貨多半價格高於現貨。

轉倉正價差是指遠月期貨價格高於近月期貨價格，不過每種商品特性、或市場狀況而有不同，以原油期信 ETF 為例，常見遠月期貨價格比近月期貨價格貴，當長期處於大幅正價差環境時，代表市場供過於求嚴重，價格下跌機率高。

由於期信 ETF 依指數編製規則進行轉倉時，必須將手上原持有的近月期貨契約賣掉，轉買遠月契約，所以，除了轉倉手續費，若該期貨長期處於正價差下，其淨值長線易呈下跌趨勢。

3. 不適合長期持有

槓桿／反向型期貨 ETF 主要是追蹤「每日」指數報酬率正向倍數或反向倍數，而非「一段期間內」指數正向倍數或反向倍數之累積報酬率，簡而言之，上述兩者和標的指數之槓桿與反向倍數關係僅限「單日有效」，故不宜以長期持有，因為其累積報酬率並非是直接乘以 2 倍或 - 1 倍，而是會受到每日複利計算的影響，使得槓桿 / 反向型 ETF 的長期報酬率將偏離一般標的指數表現。

若市場趨勢明確，即持有期間指數連日大漲或大跌時，複利效果會使槓桿／反向 ETF 淨值「上漲將漲得更多，下跌將跌得更少」，相對有利；反之若市場無明顯趨勢，持有期間指數若來回震盪，則會造成資產減損，相對不利。

4. 是發行額度上限

期信 ETF 多投資於國外期貨，基於外匯管制，多數設有發行受益權單位數的額度上限，在主管機關核准追加新增募集額度之前，若 ETF 市場持續過熱，很可能因為需求遠高於供給，造成初級市場的 ETF 申購機制無法正常運作，導致市場失衡時，ETF 便極可能出現高度溢價（指市價高於淨值）。

因此若投資人有意交易此類 ETF，也應注意市場訊息，以 2020 年 3 月 9 日元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L) 為例，因發行募集額度已額滿，但許多投資人看好油價距底部不遠、紛紛搶進，造成當日收盤溢價幅度逾 200%，然新增發行額度於 3 月 10 日釋出，當日雖因油價回升、帶動淨值上漲，但市價卻因籌碼釋出而下跌。

5. 漲跌幅未設限

有別於台股與台股 ETF 設有單日漲跌幅 10% 限制，若為連結國外標的之 ETF(含槓桿／反向型)、期信 ETF，並無單日漲跌幅上限，加上多數設有發行額度限制，因此當市場波動較大、供需失衡等狀況出現時，便很容易導致價格波動過大。

尤其是槓桿型 ETF，以元大 S&P 原油正 2 ETF(00672L) 為例，若單日油價下跌 50%，淨值便可能一日歸零，應特別留意，不僅不適合長抱，更不可如同購入一般傳統型證信 ETF 時，採佛系管理，若市場出現可能快速波動之跡象時，除了建議應高度專注，也建議掌握資訊，必要時應做好出場準備，減少損失。

6. 折溢價幅度較高

相較於原型證信 ETF，槓桿／反向型、期信 ETF，因多設有發行上限，且無單日漲跌幅限制，很容易因價格變化快速，進而使折溢價幅度過大，溢價指市值高於淨值，折價指市值低於淨值。

以高溢價買入相對低淨值的 ETF，代表投資人買貴了，若 ETF 市場供需恢復正常，或因利空消息導致市價快速下跌，買在高度溢價的投資人，就會因溢價收斂而侵蝕獲利，甚至造成更大的虧損，因此交易 ETF 時除了留意市價外，更應了解「代表基金實際價值」的淨值，謹慎評估買賣價格之合理性，以免蒙受損失。