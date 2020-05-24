〈觀察〉基建「硬需求」抗疫 水泥、鋼鐵業迎景氣反彈

水泥、鋼鐵產業受惠亞洲疫情受控，產業復工復產、加上基礎建設需求陸續開出，帶動的「硬需求」也率先反應在產業市況，且供給面持續優化，業者普遍看好，營運上半年落底後，下半年可望迎來回溫契機，成為傳統產業景氣率先反彈的領頭羊。

中國在疫情受控後，各地工程迅速復工，積壓已久的水泥需求迎來爆發性反彈，加上中國政府積極推動新基建、公共工程等政策，期能抵銷疫情導致對疫情的衝擊，西進水泥業者看好，營運將逐漸脫離第一季谷底，下半年可望有更大的回溫。

鋼鐵業者也看好，隨著各大經濟體陸續解封，加速重啟振興經濟措施下，不僅有利外銷重拾動能，國內還有前瞻基礎建設、兆元投資等，加上下半年為產業傳統旺季，上半年落底後，鋼鐵需求回復可期。

產品報價方面，水泥業者透露，第二季價格逐漸回升，可望追上去年同期的正常水準，顯現市況正好轉；鋼鐵方面，國際 6-7 月鋼價多止跌回漲，國內龍頭中鋼 7 月盤價也以平高盤反應鋼市轉正確立。

另一方面，中國針對水泥產業供給側改革持續、淘汰低標水泥，伴隨水泥需求回溫，持續為水泥供需及價格提供支撐；而鋼鐵供給方面，為減緩疫情對市場的衝擊，全球各大鋼廠均致力於降載減產或關閉部分高爐，以求供需平衡及市場穩定。

不過，相較水泥、鋼鐵下半年營運樂觀，塑化、紡織業者，除受到下游終端消費性的需求急凍影響外，油價走弱也使上、中游產品報價無所支撐，產業回溫仍需時間。