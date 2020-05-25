投資市場變數多 你需要「高評級」債

受新冠疫情衝擊，全球金融市場大幅震盪，投資人恐慌情緒明顯升溫，什麼樣的投資工具不僅能追求報酬，更能抵禦風險？景順投信表示，在全球人口老化、地緣政治不穩、資訊以光速傳播的環境下，經濟政策不確定性已升至歷史新高點，這時候能夠抗波動的「高評級」債券，是投資人不可錯過的資產標配。

新冠疫情對全球多國經濟的衝擊有多劇烈？國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃 (Kristalina Georgieva) 在今年四月曾指出，新冠肺炎情將引發 1930 年大蕭條以來最嚴重的衰退，之後 IMF 公布的《2020 年世界經濟展望》，更是預測今年全球 GDP 將萎縮 3%，是自 1930 年大蕭條以來最嚴重跌幅。

疫情對世界經濟打擊比預期深，這樣的變動與不確定性，也可以從全球經濟政策不確定指數走勢看出端倪。景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人 Lyndon Man 表示，觀察從 2006 年一直到 2020 年 4 月新冠疫情期間，指數呈現上漲趨勢，甚至連 2008 年金融海嘯期間也比今年高點低，顯示新冠疫情造成的經濟政策不確定性已升至歷史新高點，凸顯金融市場表現與經濟基本面脫鉤情況越趨嚴重。

全球經濟政策不確定指數 * 持續走高

資料來源：彭博，截至 2020 年 4 月 30 日止。* 經濟政策不確定性指數採用 GDP 加權方式計算，彭博代碼為 EPUCGLCP Index

市場波動越趨激烈的環境下，，具「高評級」特色的投資等級企業債券，成為現階段值得留意的投資標的。Lyndon Man 指出，首先，跟主要成熟國家公債相比，具高評級特色的投資等級企業債券能為投資人提供信用品質較高的保證，且債息也相對具吸引力，因此未來對於投資等級企業債券的需求只會有增加的趨勢，而這樣的特色吸引了資金的流入並帶來投資等級債券技術面的支撐，是不確定年代裡攻守兼備的資產配置工具。

景順環球高評級企業債券基金 (基金之配息來源可能為本金) 一手掌握全球優質的投資級企業債券，投資組合囊括 250 家以上的發債企業與 600 檔企業債券，聚焦於優質發債企業，平均信評為 BBB+(註一) 等級，具有「好」、「佳」、「債」三大特色，也就是有好利息、評級佳、全球選債，此外，再透過少見的主題式選債投資策略，針對趨勢方向挑選適合的產業配置，更有系統地掌握投資先機。

註一：單一債券信評採 S&P, Moody’s, Fitch 中擇優選一; 現金部位則視同為 AAA 最高信評等級。不同信評等級換算為不同積分; 如 AAA 換算為 1 點積分，BBB - 換算為 10 點積分。平均信用評等採各單一債券與現金之加權平均積分四捨五入後，轉為信評等級。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息組成項目之相關資料請至景順投信公司網站 http://www.invesco.com.tw 基金之「配息組成項目」查詢。基金配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。Inv20-0174