謝金河示警追防疫概念股會痛不欲生 投信喊已見第二波疫情跡象

財信傳媒董事長謝金河日前示警，「去追像熔噴般噴出的防疫概念股會痛不欲生」，並直言「貪婪也要有極限」，不過，卻有投信業者認為，中國、南韓第二波都有爆發第二波感染跡象，看好防疫股可持續吃香。

新冠肺炎嚴重，全球疫情嚴峻，重創全世界實體經濟的產業鏈，也衝擊全球資本市場，謝金河指出，有的受到衝擊的「慘業」幾乎望不到明天，但也創造很多防疫產業的無限商機。

謝金河提醒，同樣故事又上演，如果手上有低價買到的股票就算了，但是去追像熔噴一般噴出的股票，最後的下場很容易痛不欲生。

但是中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，雖然歐美各國不少區域初步解封，但中國、南韓第二波都有爆發第二波感染跡象，疫情或許高峰期已過，但短期間內不會根絕，因此，防疫股後市仍可期。

周俊宏指出，由於台灣已連 43 天無本土案例，政府擬鬆綁口罩出口，對照西方國家目前對戴口罩觀感正逐漸改變，未來口罩需求可能持續暢旺，帶動相關類股展望。

另一方面，雖然歐美逐步解封，但在家工作趨勢卻愈加鮮明，周俊宏舉矽谷科技公司為例，臉書執行長佐柏格 (Mark Zuckerberg) 於上周宣布，在接下來的 5-10 年間，要讓近 5 成員工永久在家上班。推特則已經允許部分員工可永久在家上班，而科技公司間競爭人才激烈，有臉書、推特帶頭，其他大公司很可能群起效尤。他認為例如伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

周俊宏還表示，根據中國汽車工業協會統計數據，中國大陸車市逐步回溫，4 月份的銷售數據比 3 月增加 39.8%，周俊宏認為，車市銷售將持續增長，有鑑於第二波感染可能爆發，民眾對於搭乘大眾工具的意願持續降低，有助車市銷售，持續看好相關類股。