4月證券劃撥餘額創高 散戶成交比重衝破6成 創近6年半新高

台灣央行今 (22) 日公布 4 月金融情況，由於活期儲蓄存款成長增加，使 M1B 年增率上升至 7.50%，不過受資金淨匯出、銀行放款和投資成長減緩影響，M2 年增率則降為 4.21%，使市場解讀資金充沛的「黃金交叉」線型擴大；同時，散戶指標「證券劃撥餘額」續創新高，達 2 兆 2679 億元，反映在 4 月自然人交易比重衝上 63.6%，創 2014 年 1 月以來新高，顯示國人投資意願熱絡。

央行統計，4 月「證券劃撥餘額」來到 2 兆 2679 億元，月增 275 億元，不僅連 6 月增加並續創新高，同時，4 月自然人交易比重 63.6%，較上月大增 7.3 個百分點，更創 2014 年 1 月以來新高占比，反映散戶交易需求熱絡。

央行說明，證券劃撥餘額主要隨股市交易規模增加而成長，並與經濟活動成比例。

另一方面，央行指出，4 月 M2 年增率下滑，除了受外資資金淨匯出 4.28 億美元影響，也有部分因素是因定存利率降低，導致資金轉向理財活動，定期性存款 27.28 兆元，月增率僅 0.22%、年增率僅 1.92%。

反觀 4 月活存增加至 17.44 兆元，月增 0.67%、年增 7.4%，主要是因部分資金在定存到期後不再續存並轉至活存，以方便理財，加上銀行大力推動數位帳戶也吸收活存、部分投資獲利的資金暫時停泊等。

另外，央行表示，前 4 月金融機構超額準備 677 億元，創 2010 年來同期新高，顯示金融機構為因應不時的不確定狀況，保有較大的流動性。

整體來看，央行強調，台灣金融市場相對穩健，資金有進有出是正常現象，我國流動性相當充裕，在鼓勵銀行貸款後，目前看起來資金需求「還 OK」，「會適時觀察市場資金需求，若有需要隨時都會提供」。

累計前 4 月 M1B 和 M2 平均年增率分別為 7.28%、4.39%。