資金浪潮推升 IC設計廠庫藏股本波執行率偏低 聯發科僅0.8%

新冠肺炎疫情 3 月擴散到歐美地區，衝擊全球股市回檔，台多家 IC 設計廠響應政府呼應，啟動庫藏股護盤，不過隨著疫情趨緩，加上資金浪潮湧入各國股市，多數具基本面支撐的個股，股價迅速強彈，多家 IC 設計廠庫藏股執行率普遍偏低，手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 本波庫藏股僅買回 130 張，執行率 0.8%，茂達 (6138-TW)、晶宏 (3141-TW) 今 (25) 日也公告庫藏股執行結果，執行率也僅 40%、67%。

聯發科原訂 3 月 23 日至 5 月 22 日買回 1.59 萬張庫藏股，每股買回區間落在 301 至 452 元；實際買回 130 張，執行率僅 0.8%，平均每股買回價格 411.72 元，買回總金額 0.54 億元。

聯發科表示，因顧及資金運用效益與維護股東權益，此次庫藏股未全數執行。

茂達原先預計 3 月 26 日至 5 月 25 日買回 1200 張庫藏股，每股買回區間價格落在 36 元至 90 元；實際買回 485 張，執行率僅 40%，平均每股買回價格 68.35 元，買回總金額為 0.33 億元。

茂達指出，由於預定買回期間，股市持續回穩，股價也趨穩定，考量全球經濟仍有待觀察，為使資金運用更有效益，同時兼顧市場機制及維護股東權益，因此本次未執行完畢。

晶宏原先預計 3 月 17 日至 5 月 15 日買回 2000 張庫藏股，每股買回區間價格落在 13.4 元至 25 元；實際買回 1339 張，執行率約 67%，平均每股買回價格約 18 元，買回總金額為 0.24 億元。

晶宏表示，因兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，因此未執行完畢。