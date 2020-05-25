4月大尺寸面板出貨年增8% 群創奪電視面板出貨冠軍

市調機構 Omida 今 (25) 日出具最新報告顯示，在中國疫情趨緩後，4 月大尺寸面板出貨持續維持高檔，統計 4 月出貨達 6344 萬片，月減 2%、年增 8%，其中，面板大廠群創 (3481-TW) 電視面板出貨量超過京東方奪冠。

Omida 表示，雖然 4 月電視面板出貨不佳，但隨著疫情衝擊在中國逐漸趨緩，全球其他主要經濟體陸續放寬居家隔離等管制措施，逐漸復工復產，電視整機廠需求可望逐漸恢復，在家辦公和線上教育需求也支撐大尺寸 IT 面板出貨。

從出貨狀況來看，Omida 指出，京東方仍以 27.3% 占比居各廠之冠，群創、LGD、友達 (2409-TW) 占比分別為 16.4%、15.4%、14.8%，而單就電視產品出貨，群創以 17.9% 出貨占比，拿下液晶電視面板出貨量全球第一，京東方、華星光電則分別以 17.3%、16.6% 位居二、三名。

展望未來，Omida 預期，隨著經濟生活逐步恢復，下半年電視面板市場將轉趨吃緊，筆電、顯示器等 IT 產品面板則可能供應過剩，另一方面，韓廠將在下半年陸續關廠停產，預期中國廠商市占率將進一步提升。