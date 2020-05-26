【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美股因陣亡將士紀念日休市一天，而歐洲地區陸續解封，德、法兩大股市上漲，漲幅超過 2%。

2. 因上周五美股收高，激勵台股周一小幅開高，惟國內投資人擔心香港國安法衝擊，盤中一度震盪下跌近百點， 9 點半過後，生技、振興消費券相關個股領軍回穩，盤勢轉為震盪向上，最終指數收在 10,871.18 點，上漲 60.03 點，漲幅 0.56%。

3.OTC 指數開高緩步走高，收盤上漲 1.74%，收在 146.61 點，再創波段新高。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股開高震盪，收長下影小紅 K 棒，月均線持續上揚。

(2) 量能：周一成交量縮至 1,465.17 億元，後續仍需快速補量。

(3) 技術指標：日 KD 指標死亡交叉開口收小、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 29.41 億元；外資 - 45.68 億元、投信 - 2.39 億元、自營 + 18.67 億元。

5. 電子：5215 科嘉 - KY 受惠新品出貨，2Q20 營收、獲利持續走高，早盤強勢攻高。矽晶圓 3016 嘉晶氮化鎵充電器需求看旺，且 MSCI 納入中、小型成分股，尾盤強勢漲停。

6. 振興消費券：周一早報傳出行政院將鬆綁振興消費券的使用範圍、擴大加惠族群、加碼發放金額利多，相關內需聞訊起舞，運輸 2633 高鐵，旅遊 2731 雄獅、2743 山富、5706 鳳凰，食品 2727 王品、2732 六角、2723 美食 - KY，飯店 2702 華園、2705 六福、2707 晶華集團館強。

7. 防疫、醫療股：近期興櫃生技族群暴漲，加上櫃買中心將推出生技主題業績發表會，帶動盤面新冠疫苗股 4142 國光生、6547 高端疫苗持續攻高，試劑股 1760 寶齡富錦再創波段新高價，口罩 9919 康那香跳空漲停，4133 亞諾法拉出第二根漲停。

8. 操作建議：台股短線持續在一萬一之下震盪盤堅，由於個股輪動快速，建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注法說、5G 相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

9.〈聯發科股東報告書〉去年獲利增加：2454 聯發科去年受惠三大產品線同步成長，加上產品組合改善，毛利率達 41.9%，創四年來新高，稅後純益年增 11.7%，每股純益達 14.69 元，董事會也通過，今年每股擬配發現金股利 10.5 元。展望今年，董事長蔡明介認為，新投資技術 5G、AI、企業級 ASIC 與車用電子等，皆獲得不錯進展，相信能轉化為中長期的成長動能，今年包括 5G、ASIC 及車用電子等業績成長強勁，估達今年營收比重 15%。

10.NAND 價量齊揚 概念股樂：集邦科技昨（25）日發布最新調查指出，受惠資料中心大廠備貨需求強勁，首季儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產業整體營收季增 8.3%，淡季不淡，預估本季仍將價量齊揚，NAND 概念股 3260 威剛、4967 十銓、8271 宇瞻、慧榮等營運可望持續穩健。

11. 羥氯奎寧治病毒安全堪慮 世衛暫停臨床試驗：世界衛生組織（WHO）表示，現已「暫停」在一些國家將羥氯奎寧（hydroxychloriquine）用作 2019 冠狀病毒疾病（COVID－19）治療藥物的臨床試驗，台灣相關的個股為 4119 旭富。

