優選債券模範生兼顧收益及風險 退休才能有靠山

全球每隔幾年就會出現黑天鵝、灰犀牛等等危機事件，而且頻率越來越高，嚴重影響經濟與投資市場，加上低利率、低成長環境，想要穩穩累積財富並不容易，也因此，具備好收益及低風險的優質債券，自然就成為了市場搶手貨。

市場千變萬化 投資等級債買氣升溫

受到新冠肺炎疫情及油價重挫影響，今年投資市場變化多端，各類資產於今年 3 月遭到無差別拋售，就連黃金、投資等級債等避險資產也無法倖免於難，景順投信認為，這波黃金及投資等級債下跌狀況，類似 2008 年流動性缺乏所造成的價格錯置現象。所幸，美國、歐洲、日本等各國央行，陸續祭出財政及貨幣政策救市，市場開始恢復秩序，金融資產價格也逐漸回復。

雖然市場逐漸恢復穩定，不過，新冠病毒及油價危機並未完全解除，加上後續尚有美國大選、貿易戰等諸多不利因素，經濟成長前景堪慮，IMF 甚至示警全球經濟可能重蹈 1930 年代經濟大蕭條之覆轍。對此，景順投信認為，在經濟前景不明之下，若投資股票、高收益債等高風險商品，有可能因為公司缺乏成長性，獲利衰退，甚至倒閉，投資風險為之升高。因此，值此低成長、低利率、低通膨的年代，正是布局優質債券的好時機。

由於投資等級債具有穩健息收及較低風險的優勢，格外受到市場青睞，越來越多投資人不再喜愛高風險資產，所以股票基金不好賣，高收益債基金過去幾年也賣輸全球高評級企業債。不僅投資人喜歡持盈保泰的投資等級債，就連基金經理人選債的基準也盡量拉高債券的信用評等，靠攏 A、AA 評等，甚至最高評級 AAA，慢慢縮小 BBB 以下評級的信用市場布局。顯示市場高度震盪之際，高信評債券已經成為不可或缺的資產配置。

黑天鵝危機下 挖寶潛力高評級債

債券市場不如股票市場高度透明及高流動性，所以很多債券容易出現價格錯置的情況，因此市場前景渾沌之際，景順投信認為，布局債市更要側重債券標的變現性及企業體質等兩大重點。

如何於危機中找到好公司? 由於新冠疫情及低油價兩大黑天鵝，讓不少企業受傷慘重，但也有許多企業因此而受惠，舉例來說，疫情激發宅經濟發酵，讓許多人宅在家，催生線上娛樂與購物的需求，騰訊線上遊戲部門營收大好，阿里巴巴、亞馬遜等電商公司則是網路購物訂單量大增，亞馬遜甚至在市場一片裁員聲中，擴大加班及大量增聘人手。因此，選好債除了看信用評等之外，亦可觀察企業體質與營運目標，評估疫情衝擊之後，企業受傷或是受惠的程度，來決定這家公司值不值得投資。

為了優選好債，景順環球高評級企業債券基金採用「領好息」、「評級佳」、「全球選債」的三大原則，組合優質債券聯盟，全球跨區精選 IG 債，以及體質佳、保護力強又能不受景氣影響的投資等級債，讓投資人能享有穩健的現金流。也因此，該檔基金自成立以來，表現亮麗，平均年化報酬達 7%，在台灣核備同類型基金中，長期報酬的績效則位居第一。

之所以能夠取得不錯的績效，除了上述三大選債原則之外，該檔基金還升級採用「ESG 評級」、「主題式選債」等兩大策略，創造超額報酬。景順投信解釋，ESG(環境、社會、公司治理) 當道，越來越多投資人非常重視企業社會責任投資，而且根據該公司內部研究顯示，當風暴來臨之際，社會責任評級較高的企業可持續性較高，也較能抵禦市場下行風險，各界也都會給予這樣的企業比較高的投資評價，因此，該檔基金將 ESG 評級納入公司債的基本面考量，期望可以達成更好的長期投資成果。

此外，有別於一般債券型基金以「檔」來挑選債券，景順環球高評級企業債券基金採用獨到的「主題式選債」策略，從中挑選具有投資契機的信用債，以創造超額報酬。

景順投信解釋，很多債券基金往往是一檔一檔債券來進行挑選，不過世界訊息千變萬化，當資訊流通快速之時，可以發現市場資金流向往往不是針對某一檔債券，而是針對某一個投資主題。

以信用週期差異為例，美國公司處於信用週期晚期，對於股東友善、很慷慨，所以在新冠疫情發生之前，很多美國企業買回庫藏股或者大方發放股利，因為他們認為經濟榮景可以持續下去，現金運用較不謹慎、節制。反觀歐洲企業，介於信用週期早中期，致力去槓桿、資產負債表講求穩健，特別是金融業受限於巴塞爾協定、IFRS17 會計準則，卡得很緊，因此運用現金較為謹慎。

然而疫情一來，手上現金較多的投資等級企業，利差擴大速度及幅度較小，以此來看，歐洲信用債的投資機會優於美國信用債。因此，透過主題式的投資可以尋找最能符合投資人權益的債券標的。

環境變不停 理財也要轉變

此次金融危機並非最後一次，綜觀過去經驗，往往每幾年就會有大事件干擾市場，從亞洲金融風暴、科技泡沫、金融海嘯、歐債危機、英國脫歐、中美貿易戰、到新冠病毒疫情，而且發生頻率也越來越頻繁。

尤其地緣政治風險充斥全球，舉凡美國總統大選、中美貿易談判後續、中東政局、歐盟政經、北韓核武危機等等，均是不確定的炸彈，投資布局之際，不可不防範此些未爆彈風險。

由於世界人口逐漸趨向高齡化，各國政府開始年金改革，也迫使許多人開始理財，為將來退休生活預做準備，此時面對千變萬化的投資市場、零利率時代來臨及經濟成長呈現停滯的三重夾擊，投資人講求獲利之餘，更要重視風險下行。而高評級債券基金具備穩健現金流、抵禦風險的特性，特別是經歷過 3 月的劇烈起伏之後，投資級債已經展現超額報酬機會，值得入手佈局。