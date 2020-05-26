〈金管會主委上任〉黃天牧8月底前提「六大興利方案」 助台灣金融長治久安

金管會主委黃天牧今 (26) 日率領各局處首長舉行新上任記者會，宣示將在三個月內、也就是 8 月底前提出有利台灣金融發展「長治久安」，且未來一到三年間可陸續執行、並滾動式檢討的六大興利方案，包括：公司治理 3.0、綠色金融行動方案 2.0、金融科技發展路徑圖、金融資安行動方案、信託業務 2.0、保險業新一代清償能力制度等。

黃天牧表示，長期投注金融監理工作，深知監理工作已難以完全因循舊制，必須與時俱進，故期許並提醒金管會同仁應秉持蘋果創辦人賈伯斯 (Steve Jobs)「虛懷若愚，求知若渴」(stay foolish, stay hungry) 的精神，審時度勢，調整監理思維，扮演好監督者的角色。並透過不斷吸收新知、接軌國際，掌握金融創新、金融科技的跨域整合及金融商品多元化發展等趨勢，引領金融業朝向金融科技、金融創新及永續發展，落實普惠金融。

黃天牧也承諾，在上任三個月內，將提六項制度上有利台灣金融發展長治久安的措施，一是公司治理 3.0，從 2013 年開始已提出兩期，第二期將在 2020 年底完成，將提前規劃第三期下一個三年規劃，以提早提出具體遠景與實行的方式。

二是推動綠色金融方案，黃天牧表示，台灣的綠色金融從 2016 年開始有不錯發展，未來三個月會規劃下一版的綠色金融，讓金融業在企業社會責任上有更多成績。

據金管會統計，綠色金融推動至今，已有六家簽訂赤道銀行，綠色債券 41 檔、資產規模 1111 億元，未來的短期目標希望以提升資訊透明度、促進綠色金融市場有效運作、強化上市櫃公司 ESG 揭露的品質和數量、善用金融機構影響力、擴大綠色債券資金運用範圍往 ESG 涵蓋面發展等。

第三是金融科技發展路徑圖，黃天牧表示，佩服前金管會主委顧立雄對金融科技發展的投入與領導，金融監理沙盒已有部分成果，但金融科技發展必須與時俱進，將會要求金管會綜規處要提供發展路徑圖、新的發展方案，他也透露，上任後的第一次跟外界溝通將放在科技業，多多聽取科技業者意見，再定出具體方案。

第四是推動保險業新一代清償能力制度，國際監理官之前在杜拜會議通過國際資本標準規範，黃天牧表示，金融三業監理，銀行業資本適足率是國際都統一，但保險一直沒有統一監理制度，只要是國際制度就會去循序漸進導入新制度，長期對保險業接軌 IFRS 17、永續經營與發展都有幫助。

第五是信託業發展，黃天牧表示，信託業務規模達 9.6 兆元，雖然規模上發展相當好，但是信託商品仍然集中在金錢信託，信託業務的本質其實是具有普惠金融性質的工具，如九二一大地震之後很多遺孤，如何讓社會救濟照顧這些人長大，當時就有遺孤信託；現在面臨高齡化社會，就有安養信託，為了發展信託業，要求銀行局要提出信託業發展計劃。

第六是資安發展，黃天牧表示，資安是發展金融科技上不可或缺要建備的制度，他在任金管會主委之前，還兼任金管會資安長，知道資安建置要往前看，將會擬定資安行動方案，希望透過超前部署，扎實奠定因應金融科技發展。