振興券上路在即財部趁勢推台灣Pay 6/4找公股銀開會

國內疫情趨緩，肩負經濟成長率重任的振興券方案也即將上路，由於振興券領取方式包含實體票券、電子支付、信用卡等方式，據悉，公股銀擬妥三大方向，讓振興券綁定台灣 Pay 推出專屬優惠，財政部將在下周四召集八大行庫開會討論，如何透過振興券結合台灣 Pay，趁勢拉抬市占率。

根據銀行內部評估，使用實體振興券或信用卡消費比重約 7 成，僅 1~2 成選擇行動支付或電子票證支付，而這 1~2 成消費者中，實際上使用台灣 Pay 的比例又是微乎其微。

為提高台灣 Pay 使用誘因，據悉，目前公股銀規畫三大方向，包括針對使用台灣 Pay 消費提供專屬優惠、鼓勵店家協助推逛台灣 Pay，或是針對台灣 Pay 舉辦抽獎，鼓勵店家、消費者多用台灣 Pay。

儘管目前政府振興券方案尚未拍板定案，但考量振興券除了實體票券外，還可結合行動支付、信用卡等方式使用，因此財金部會積極推廣的台灣 Pay 已被高層列為重點業務，據悉，財政部將在 6 月 4 日邀集八大公股銀行開會，討論相關配合措施。

據了解，為搭上振興券順風車，負責主導台灣 Pay 的銀行提議每家公股行庫編列 500 萬預算，共同針對振興券消費推出促銷優惠方案；而在信用卡部分，店家支付收單、發卡銀行的 3% 的手續費由誰支出，目前仍未定案。