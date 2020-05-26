〈金管會主委上任〉黑天鵝、灰犀牛將頻繁出現 四招助金融業打世界盃

金管會主委黃天牧今 (26) 日舉行上任記者會，由於今 (2020) 年接連發生新冠肺炎疫情、港版國安法、美中之爭，對此，黃天牧表示，國際金融情勢變化，已朝向更無法預知的未來，黑天鵝、灰犀牛會不斷出現，金融監理機關必須超前布署，面對風險才能因應。同時，黃天牧將透過四大監理原則，推動金融業打世界盃。

黃天牧表示，從 2018 年的美中貿易戰到今年的疫情，國際金融情勢的變化，可預期未來黑天鵝、灰犀牛將不斷發生，金管會監理要更「臨淵履薄」、兢兢業業，且必須超前布署，面對風險才能因應。

媒體關切港版國安法是否會影響台灣金融業在香港布局，黃天牧表示，不回應假設性問題，金管會身為金融監理機關，今天上午才和各局處首長開會，正密切關注香港及區域間的發展局勢，及歐美國家對此事件的看法，金管會也同樣追蹤發展，並不消極，同時已督導金融業者做好風險管理，以維護國內金融及資本市場穩定。

黃天牧進一步指出，金融機構實質經營非常國際化，不是沒進軍國外就不用國際化，像是日本多家大型金融機構的海外收益占比超過 5 成，顯示台灣大型金融機構勢必要走出國際，若有金融機構願意與國際接軌，一個好個監理機關在制度法規上也要與國際並進，以國際視野提升監理制度，同時鼓勵創新。

黃天牧表示，台灣金融業的市場不要放在同一個籃子，2008 年之後，台灣在中國、新南向國家以及歐美都有進展，不管西進或南向，金管會都尊重金融業者規劃，並盡力取得和對方國家良好的監理合作，以幫助業者布局。

黃天牧強調，為了協助金融業進軍海外打「世界盃」，在監理制度上將秉持四大原則，包括：重視並鼓勵創新、執行監理過程需重視比例原則、在市場機制上鼓勵業者競爭、以國際視野提升監理制度等。