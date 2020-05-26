保德信人壽若由銀行得標 金管會將思考增發金控牌照

保德信人壽台灣子公司將於 6 月 1 日標售，傳出五大潛在買家，金管會主委黃天牧今 (26) 日表示，目前有幾家要投標保德信人壽並不清楚，若是銀行要投資保險公司應該會有長遠規劃，至於若銀行得標，是否增發金控牌照，黃天牧表示金管會內部將再思考。

在台耕耘 30 年的美商保德信人壽子公司標售案即將於 6 月 1 日標售，目前傳出五組關鍵買家，分別是第一金、台新金、永豐金、元大金及聯邦銀行。其中，由於聯邦銀行非金控體系，若得標後，由該行直接百分之百投資保險公司在金融架構上恐不好監理，外界關切金管會是否因此再增發金控牌照，讓其成為第 16 家金控。

黃天牧今天表示，目前保德信人壽有幾家要投標並不清楚，若是銀行要投資保險公司應該會有長遠規劃，至於若銀行得標，是否增發金控牌照，是很好的議題，金管會內部將再思考，目前尚未確定。

黃天牧進一步表示，目前已有 15 家金控，家數多跟少是相對的，只要市場夠大，就沒有多少的問題，重點是市場可不可以變大才是關鍵。很多沒有金控的金融機構，透過到海外發展，例如上海商銀就發展得不錯。當然金控有金控的優勢，雙引擎或三引擎，在國際間發展上更有力道，且金控規模大、多角化經營，在競爭力上確實也比較好。

不過黃天牧強調，並不是說沒有成立金控，在市場上就無法競爭，有些小銀行策略很特別，經營得也很成功。一個是市場的成功，在於可以成就大、中、小型金融機構，讓其都可以找到利基點，才是令人稱道的地方。是否再增加金控牌照，金管會將再更謹慎思考後再對外報告。

另外，據了解，保德信人壽標售案的買家審查原則包括：財務健全、具增資能力、具專業經營能力、長期經營承諾，以及保障員工與保戶權益。