永豐金聚焦五大經營主軸 今年徵才1500人計畫不變

永豐金控 (2890-TW) 今 (26) 日召開第一季法說會，總經理朱士廷表示，無懼疫情影響，第一季手續費淨收益創單季歷史新高。展望今年，儘管有疫情干擾，金控仍聚焦五大經營主軸，且今年徵才 1500 人計畫不變，鎖定策略、科技及海外人才三大領域。

朱士廷表示，受到新冠肺炎疫情影響，永豐金第一季稅後純益 23.5 億元，雖較去年同期衰退 37.3%，不過在銀行與證券的財富管理及複委託業務，不受疫情衝擊，反而逆勢交出漂亮的成績單，第一季手續費淨收益 39.3 億元，較去年同期大幅成長 28.0%，金額再創單季歷史新高。

永豐金控第一季淨收益 87.8 億元，稅後純益 23.5 億元，每股稅後純益 0.21 元。其中利息淨收益 43.3 億元，較去年同期成長 12.2%，主要是因為放款動能顯著且存款成本下降，股東權益報酬率 (ROE)6.43%，每股淨值 12.95 元。

永豐銀行第一季稅後純益 26.2 億元，整體獲利雖然受到疫情影響，不過永豐銀行總經理莊銘福表示，第一季財富管理業務手續費淨收益達 17.2 億元，較上季大幅成長 195.1%，較去年同期也有 18.7% 的成長，核心收益仍維持穩定的成長。

此外，永豐銀行積極進行數位轉型，去年上線的「大戶 DAWHO」數位帳戶的開戶動能仍強勁，持續保持快速增長的態勢，到今年第一季為止，開戶人數已達 18.6 萬人、開立帳戶數為 37.2 萬戶，對於帶動銀行的相關業務成長有相當的助益。

永豐金證券第一季稅後純益 1.1 億元，永豐金證券總經理江偉源表示，第一季經紀與複委託手續費收入持續成長，帶動穩定性收入達 17.7 億元，較去年同期成長 35.2%，證券持續積極發展複委託業務，市佔率穩居第二，帶動第一季泛財富管理手續費淨收益達 5.6 億元，較去年同期大幅成長 77.1%。一月開辦「豐存股」業務以來，目前扣款戶數達近 5000 戶，累計扣款金額已突破 1.2 億元，存股具分散買點以及小額長期投資累積資產的特性，相當看好存股的市場成長潛力。

朱士廷表示，2020 年金控仍聚焦強化資產配置；提升經營效率；提升手續費收入；衝刺海外收益；積極進行數位轉型；深化公司治理、永續發展與風險控管等五大經營主軸，既定策略不受新冠肺炎疫情影響，惟疫情衝擊經濟活動，將持續關注客戶違約風險，並配合政府紓困措施，協助客戶渡過難關，亦將從中尋求商機，減緩疫情對永豐的衝擊。

朱士廷表示，今年初，該金控計畫全年徵才目標約 1500 人，其中銀行約 800 人、證券約 550 人，惟 1 月底起因新冦肺炎打亂市場召募步調，以往農曆年後業界摩拳擦掌的校園召募亦紛紛取消，不過永豐金超前部署，改採遠距視訊面試模式，讓面試主管、應徵者、人資人員三方線上進行面試，除人力補缺不限縮外，今年更強力主打策略人才（MA、MVP）、數位科技人才、海外人才等，預計徵才 1500 人，目前已徵得逾 1700 人應徵。

朱士廷指出，今年預定海外人才 (含 IMA 與海外現職菁英) 約 48 位，數位科技人才廣招 200 位，在海外人才招募方面，海外菁英招募專案預計一次招募 48 名海外人才，為永豐金控首次大規模向有意赴海外發展的優秀人才招兵買馬，也是永豐金控成立以來，海外徵才人數最多的一次。在數位科技人才方面，永豐金控投入大量資源發展 AI，祭出年薪百萬起跳之高薪，延攬 10 位儲備 AI 科學家加入永豐 AI 實驗室，並啟動數位人才希望工程。