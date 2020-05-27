盤前財經大事搶先讀2020年05月27日

今日操盤前瞻

股東會：旺宏、義隆、長榮航、中化、台苯、中壽等

除權息：大田

〈貴金屬盤後〉疫情消退 疫苗有眉目 全球股市樂漲 黃金消沉

週二 (26 日) 交易，黃金價格收低，係因新冠病毒疫情消退，各地企業解除防疫封閉限制，加上 COVID-19 疫苗有進展的消息鼓舞人心，全球股市隨之上漲，削減黃金的避險吸引力。閱讀全文...

過去一年間 友訊多達 8 名高階主管離開公司

網通廠友訊 (2332-TW) 近來在經營權之爭紛擾下，副董事長李中旺遭拔除，2 名獨董也遭解任，據其最新股東會年報，揭露去年高階主管辭職及解任情形，過去一年間，辭任、解任或退休而離開公司的高階主管就有 8 名。閱讀全文...

台灣金融業香港總曝險 9348 億元 創今年新低

中國全國人大將推「香港版國安法」，外界關切金融業曝險狀況，金管會昨 (26) 日公布，截至今 (2020) 年 4 月底，我國金融三業－－銀行、保險、證券對香港曝險金額達新台幣 9348 億元，為今年以來新低。閱讀全文...

永豐金聚焦五大經營主軸 今年徵才 1500 人計畫不變

永豐金控 (2890-TW) 昨 (26) 日召開第一季法說會，總經理朱士廷表示，無懼疫情影響，第一季手續費淨收益創單季歷史新高。展望今年，儘管有疫情干擾，金控仍聚焦五大經營主軸，且今年徵才 1500 人計畫不變，鎖定策略、科技及海外人才三大領域。閱讀全文...

〈房產〉4 月購屋、建築貸款餘額雙創新高

台灣央行昨 (26) 日公布 4 月消費者購屋貸款和建築貸款餘額統計，其中，購屋貸款餘額較上月續增 371.51 億元至 7 兆 5312 萬元，而建築貸款餘額也月增 230.47 億元至 2 兆 1790 萬元，雙雙續寫新高，反映房貸利率續創低的市況下，房市景氣維持一定熱度。閱讀全文...