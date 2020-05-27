【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 因市場看好重啟經濟，加上疫苗研發傳出好消息，美股開高震盪，但科技股漲少跌多壓抑漲勢，收盤四大指數漲幅介於 0.17%~2.17%。指標股博通、美光、INTEL 上漲，APPLE、亞馬遜、FB、NVIDIA、AMD 下跌，台積電 ADR 上漲 2.05%。

2. 受惠於美國電子盤上揚，激勵亞洲股市上漲，台股周二開高後，2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海蘋概三雄領攻，盤中一度衝高 11046 點，隨即量縮橫盤震盪。但下午一點過後獲利了結賣壓浮現，漲幅逐漸收斂，終場上漲 126.03 點，收在 10997.21 點，一萬一大關前暫時止步。

3.OTC 指數開高緩步走低，收盤僅上漲 0.14%，收在 146.81 點，雖再創波段新高，但留下長上影線。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股開高震盪走高，收小紅 K 棒，月線持續上揚。

(2) 量能：周二成交量擴至 1,813.30 億元，呈現價量齊揚。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度黃金交叉、MACD 柱狀體零軸之下上揚。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 168.71 億元；外資 + 141.32 億元、投信 + 12.28 億元、自營 + 15.11 億元。

5. 蘋概股：走勢近期呈現疲弱的蘋概股，週二盤中 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光的領軍上攻，帶動 4958 臻鼎 - KY、2383 台光電等轉強。

6. 散熱：疫情衝擊淡化，5G 相關題材重回市場資金青睞，3653 健策、6230 超眾、3338 泰碩、3324 雙鴻轉強。

7. 振興消費券：周二相關個股，運輸族群 2633 高鐵，旅行社 2731 雄獅、2743 山富、5706 鳳凰，飯店 2702 華園、2707 晶華維持紅盤。

8. 防疫、醫療股：近期興櫃生技族群暴漲，加上櫃買中心將推出生技主題業績發表會，帶動盤面新冠疫苗股 4142 國光生、6547 高端疫苗持續攻高；此外，國內口罩 6/1 可望解禁 9919 康那香跳空漲停，但 1325 恆大、6504 南六走弱。

9. 操作建議：台股短線持續在一萬一之下震盪盤堅，由於個股輪動快速，建議採取高週轉取代高持股策略，短線操作可關注法說、5G 相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。

10. 市占逾 22％ 華邦電躍 NOR Flash 全球龍頭：記憶體大廠 2344 華邦電宣布奪下去年 NOR Flash 全球最大供應商龍頭寶座。華邦電去年快閃記憶體總出貨量逾 30 億顆。NOR Flash 記憶體營收規模全球市占率達 22.8％。第二季以來受惠於 DRAM、NOR/NAND Flash 合約價同步上漲，4 月合併營收月增 5.0％達 43.49 億元，較去年同期成長 11.4％。法人看好華邦電第二季營運將由虧轉盈且繳出獲利成績單。

11. 上銀訂單 滿到 6 月底：來自於 5G、醫療、半導體、自動化等設備所需傳動元件，需求較旺。傳動元件大廠 2049 上銀預估到 6 月接單可滿載，部分產品訂單能見度可到 3.5 個月。展望第 2 季，5 月和 6 月業績可望逐月提升，預期第 2 季營收表現可優於第 1 季，第 2 季毛利率有機會向上。

