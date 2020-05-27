光寶科轉型成效漸顯 未來營運聚焦三大新應用

光寶科 (2301-TW) 近年來持續精實聚焦、調整營收組合與提升營運體質，轉型成效漸顯，去年 EPS 寫 3 年來新高，肺炎疫情為今年產業帶來不確定性，除積極應變外，未來營運也將持續聚焦雲端運算商機，及 5G、AIoT 等新應用。

光寶科股東會年報出爐，在致股東報告書中，光寶集團董事長宋恭源、副董事長暨總執行長陳廣中指出，去年集團主要營運成長主軸為雲端運算、LED 元件、LED 車用、戶外照明及 5G、人工智慧、物聯網等應用，營收占比共超過 3 成，獲利貢獻逾 4 成。

宋恭源、陳廣中表示，未來營運面將聚焦雲端運算帶來的商機，如電源、機殼、網通等物聯網相關應用，及電源與光電元件在 5G、AIoT 應用方面的成長。

展望今年，全球經濟仍有諸多不確定性，COVID-19 疫情也為產業營運帶來新的不確定性，除積極應變、機動調度產能因應全球客戶需求外，中長期持續聚焦雲端運算、5G 與 AIoT 各項新應用，投資及打造與時俱進的智能製造業競爭力，以工業 4.0 及燈塔工廠為目標，朝百年企業願景邁進。

因應全球地緣政治與經濟劇烈變動，光寶科近年來積極投資建立長期優勢，包括製造系統自動化及機械手臂等，加快推動智能製造、強化全球各生產據點製造平台整合及數位化供應鏈管理能力，打造智能製造供應鏈生態系，今年將進一步匯集管理資訊在光寶雲上，逐步導入 AI，成為由人工智慧賦能的智能製造企業。