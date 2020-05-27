全球降評潮來襲！標普：新冠肺炎導致降評企業數飆歷史新高

週三 (27 日) 標普全球 (S&P Global) 最新研究預計，新冠病毒 (COVID-19) 恐將面臨降評風險的企業及國家數量，推升至歷史新高。

標普於研究中指出，因新冠肺炎相關防疫措施為全球經濟帶來前所未有挑戰，將近三分之二的債券發行人恐面臨降級風險，目前一共有 1287 個債券遭警告面臨降評風險，可能是在兩年內被下調至「負面」展望，或是在近期被列入負面信用觀察。

(圖：S&P Global)

以產業來看，媒體和休閒企業、汽車製造商和運輸公司的風險評級為不同類型企業中比例最高，旅館和娛樂相關企業被列入信用觀察 (CreditWatch) 負面名單的比例為所有企業中最高，比例高達 74％，媒體娛樂公司則為 35％，汽車公司為 49％，運輸公司為 43％。

(圖：S&P Global)

以國家來看，目前共有 17 個國家的主權評級前景受到負面評價，範圍從澳洲的 AAA 主權債評級到瀕臨違約邊緣的尚比亞，以及新興市場三分之一的銀行都包含在內。

包含福特 (F-US)、卡夫亨氏 (KHC-US)、雷諾 (RENA-US)、達美航空 (DAL-US) 和梅西百貨 (M-US) 在內等知名品牌陸續慘遭降評後，今年美國從 BBB 投資等級債淪為垃圾債的案例急速飆升，「墮落天使」(fallen angels) 企業及國家數量正在寫下歷史新高。

標普表示，這恐怕已影響超過 3000 億美元的債務，與此同時，還有 111 名潛在墮落天使擁有價值 4440 億美元的債券。

標普認為，隨著低利債券發行人持續受到獲利不佳、長期成本控管以及市場動盪等因素影響，未來數月市場上恐出現嚴重的信貸侵蝕。