抖音母公司字節跳動去年營收雙倍成長 達170億美元

據《CNBC》引述消息人士指出，短影片社群 App 抖音 (TikTok) 的母公司字節跳動科技 (ByteDance)，於 2019 年營收達到 170 億美元，較 2018 年的 74 億美元雙倍增長，此外，2019 年稅後淨利達到 30 億美元，帳上現金則為 60 億美元。

字節跳動於 2012 年，由 CEO 兼創始人張一鳴所創立，目前該公司的估值約為 1050 億至 1100 億美元之間，為全球最有價值的新創公司，此外，根據一名分析師預估，字節跳動的 IPO 估值將有望達到 1800 億美元；軟銀集團 (Soft Bank) 及知名矽谷創投公司紅杉資本 (Sequoia) 皆有投資字節跳動的股份。

字節跳動的總公司位於北京，旗下有多個熱門的網路服務平台，包括影片分享平台抖音和 TikTok，以及新聞聚合平台「今日頭條」，目前該公司最受歡迎的服務平台為 TikTok，根據應用程式市場分析公司 Sensor Tower 數據，目前 TikTok 的累計下載次數，已超過 20 億次。

TikTok 於本月稍早宣佈，將挖角先前於迪士尼 (DIS-US) 負責消費者及國際業務的 Kevin Mayer，擔任該公司的新 CEO、以及母公司字節跳動的營運長，而張一鳴則繼續擔任字節跳動的 CEO。

字節跳動於 2017 年 12 月，以將近 10 億美元收購了總部位於美國的影片社群軟體 Musical.ly，隨後將該平台與 TikTok 進行整合。但去年 11 月時，隨著中美貿易戰的升溫，美國政府對於該收購案展開調查，並質疑 TikTok 內容可能具有政治敏感議題，並擔憂 TikTok 將資訊數據洩露給中國政府，進而衝擊美國的國家安全。

