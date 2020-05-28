〈能源盤後〉俄考慮7月起放寬減產 中美局勢緊張 WTI原油跌逾4%

週三 (27 日) 交易，原油價格收低，WTI 原油收跌 4% 以上，係因俄國贊成 7 月起照計畫放寬減產，同時中美關係益發緊張，使商品價格承壓。

根據《彭博》報導，知情者透露，俄羅斯打算 7 月開始放寬減產限制，符合 OPEC + 今年稍早議定的減產條件。

Schneider Electric 商品分析師 Robbie Fraser 表示，7 月開始放寬減產限制雖然是現行 OPEC + 協議的目標，「但某些 OPEC 成員可能希望延長減產至 7 月之後，尤其是仍明顯供應過剩的市場，因為夏季驅動的需求低迷。」

「自俄羅斯的言論可推測，目前不可能延長到 7 月後，但最終即使是該團體中最持懷疑態度的成員也可能在看到價格和市場基本面的變化後，改變其立場。OPEC 下個月的正式會議將是確定前進道路的關鍵。」OPEC 預計 6 月 10 日以視訊方式召開會議。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.54 美元或 4.5%，收每桶 32.81 美元。(週一休日)

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.43 美元或近 4%，收每桶 34.74 美元。(週五收盤後到期)

香港緊張局勢加劇也是交易員密切關注重點，美國國務卿 Mike Pompeo 週三宣布香港不再被視為是中國的自治區，這可能為美政府撤銷香港特殊待遇鋪路，估計影響美國與香港間近 380 億美元的貿易額。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj 表示，「交易者擔心，如果中美和香港間的緊張局勢加劇，能源需求預期的復甦可能會遭延遲，價格因而承壓。這種時機衝擊可以在期貨曲線中看到，即近幾個月下降了，但遠期價格仍維持穩定。」

因週一休市，EIA 庫存報告推遲一日公布。根據 S&P Global Platts，平均而言，分析師預計上週 (5/22 止) 美國原油庫存下降 120 萬桶、汽油庫存下降 100 萬桶、蒸餾油庫存增加 250 萬桶。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格下跌 5.3%，收每加侖 99.33 美分。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.9%，收每加侖 97.21 美分。

6 月交割的天然氣期貨價格下跌 4%，收每百萬 Btu 1.722 美元。

6 月交割的天然氣期貨契約今日收盤後到期。根據 S&P Global Platts，平均而言，分析師預計上週 (5/22 止) 天然氣庫存增加 1010 億立方英呎。