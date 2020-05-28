【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 重啟經濟的期待持續推升市場信心，周三美國科技股從盤中低點反彈，加上金融類股擴大漲幅，終場四大指數全面上漲，漲幅介在 0.77%~2.21% 之間，道瓊突破 25000 大關。台股 ADR 方面，台積電 ADR 終場上漲 1.81%。

2. 周三台股早盤開高，盤中再創波段新高 11069 點，但市場靜待中國兩會結論，指數持續在 11000 點附近震盪，終場指數上漲 17.45 點，收在 11,014.66 點，指標股部分，周三蘋概三雄兩好一壞，2330 台積電、2317 鴻海維持紅盤，但 3008 大立光表現不佳，盤面結構主要為工具機、華新集團個股表現。三大法人買賣超方面，合計 + 14.37 億元；其中外資 + 3.32 億元、投信 + 9.45 億元、自營 + 1.60 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：周三成交量縮至 1568.80 億元，顯示市場氣氛轉趨謹慎，後續上攻宜快速補量。

（2）均線：台股開高震盪，收十字小黑 K 棒，目前短天期均線呈現多頭排列。

（3）技術指標：日 KD 指標黃金交叉開口擴大、MACD 柱狀體零軸之下上揚。

4.OTC 指數再度開高走低，收盤微跌 0.01%，收在 146.79 點，暫時終止創高之旅。

5. 觀盤重點：後續量能變化為觀察重點，不宜價量背離。於操作面上，台股短線攻克一萬一大關，但市場對消息面反應劇烈，建議採取低持股水位應對。短線操作上，可關注法說、5G 相關、防疫、振興券相關題材個股操作，慎防持股過高風險。中、長線布局仍需持續緊盯新冠疫情變化、中國兩會最終結果。

6. 媒體報導中國手機廠 OPPO 從 2454 聯發科挖角高階人才，計劃發展自有手機晶片，聯發科對此不評論，但手機廠發展自有晶片難度高，除了人才需求、資金、專利等方面的門檻也都充滿挑戰，陸廠欲順利成功，應非一朝一夕可成。

7. 中國大陸人大於 28 日將表決通過「港版國安法」決定草案後，全國人大常委會將加速完成立法程序。美國國務卿 27 日透過聲明指出，美方認定如今的香港無法在中國維持高度自治，可能導致未來取消美國對香港貿易等相關特別待遇，預期香港在國際上金融中心的地位恐受衝擊。

8.IC 設計廠 2458 義隆電 27 日召開股東會，董事長表示，由於疫情帶動，客戶下單已達第三季，估前三季營收可逐季成長，且隨著資安意識興起，指紋辨識在筆電的滲透率也提升，預期有助拉貨動能。

9.2337 旺宏 27 日舉行股東常會，通過每股配息 1.2 元，旺宏首季是新冠肺炎受益者，主力客戶任天堂遊戲機熱賣帶動拉貨動能，首季營收 94.15 億元，創歷年同期新高，另外，預期 NOR Flash 受惠於 5G 相關需求升溫，有助推升 2020 年獲利較 2019 年顯著成長。

