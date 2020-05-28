〈東典將上櫃〉搶攻5G、資料中心商機營運拚逐季成長 七月初轉上櫃

光通訊濾片廠東典光電 (6588-TE) 預計七月初轉上櫃，展望未來，東典副董事長蘇立群表示，東典產品橫跨光通訊前、中、後段產能，隨著全球 5G、資料中心將在下半年陸續發酵，中國、韓國、美國客戶拉貨動能逐步恢復，法人看好東典今年營運將可望逐季成長。

觀察光通訊薄膜濾片市場，全球主要有 3 家廠商，包含東典、統新 (6426-TW)、美國二六 (II-VI)，蘇立群表示，東典產能雖不及其他廠商，但具備製程優勢，可望縮短量產時間，加上 5G 通訊 DWDM 系統中所需的薄膜濾光片，因技術門檻較高，目前無後進競爭者，看好 5G 將成未來營運動能之一。

董事長陳正德指出，第 1 季是東典傳統淡季，加上疫情影響營運表現略低於預期，但第 2 季起營運可望逐步好轉，中國、韓國客戶拉貨動能恢復，美國客戶也因應下半年 5G 商機，開始拉貨。

產品營收比重，東典首季光被動元件占比達 72.64%、雲端資料中心用濾光片占 16.67%、5G 基地台應用則占 10%，而依地區分別，中國占比最高達 52%，台灣、南韓則各占 19%、17%。

財務方面，東典去年營收達 3.5 億元、年增 42.43%，稅後純益 5588 萬元、年增 50.53%，每股純益 2.41 元，但受疫情影響，今年首季營收達 6038 萬元、年減 16.3%，每股純益 0.36 元。

東典成立於 2000 年 5 月，資本額為 2.32 億元，規劃上櫃後資本額將增至 2.67 億元，主要股東為東碱 (1708-TW) 持股約 40.88%，主要生產光通訊薄膜濾光片，擁有宜蘭龍德、利澤廠兩座生產基地。