嘉泥旅宿業務見曙光 下半年營運拚回神

嘉泥 (1103-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長王立心指出，近期日本疫情放緩，全國沖繩 Hotel Collective 營運狀況可望回溫，加上水泥通路以及倉儲事業穩定貢獻，預計下半年營運可望穩步脫離谷底。

嘉泥近年積極轉型，拓展海外旅宿事業，沖繩 Hotel Collective 年初試營運，但受到疫情影響，住房率不佳，國內月子中心業務也受到疫情影響，「人之初」敦化二館延到 4 月底才正式開幕。

不過，最近日本疫情放緩，本週全國解除緊急狀態，王立心看好，營運狀況可望逐步回溫，王立心認為，Hotel Collective 的餐飲業務以沖繩本地客為主，可望先出現反彈，旅宿則視後續國際運輸逐步恢復、疫情放緩程度回升。

至於原有的水泥通路以及倉儲事業，較不受疫情影響，相對持穩，在旅宿業務可望回溫下，營運可望穩步脫離谷底。

王立心強調，目前嘉泥手上現金仍有 30 多億元，現金流穩定能度過此波疫情，她也透露，沖繩 Hotel Collective 疫情期間沒有解雇正職員工，而日本政府釋出的紓困計畫，目前飯店團隊也在研究，期能減輕疫情的影響。