〈紐約匯市〉 經濟重啟前景樂觀 美元跌至兩個月來低點 歐元走強

週四 (28 日) 美國經濟數據好壞參半，第一季度實質 GDP 增長率經修正後，較初值 - 4.8 衰退，然而失業救濟金請領人數減少近 4 百萬人，顯示隨著美國各州逐步重啟經濟活動，就業市場壓力亦有望獲得紓緩，美元流失前日漲幅。

週四衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.6% 至 98.46；而美元兌避險日圓下跌 0.09%，至 107.61 日圓。

美元夾在美中緊張局勢升溫的憂慮與經濟重啟的樂觀兩股矛盾情緒中，美元指數跌至 2 個月來低點 ，未能從 5 月低點反彈；阻力位應出現在 98.80、99.20 和 99.60 附近。

美元指數 15 線圖。(圖片: Investing.com)

美國商務部於週四 (28 日) 公佈 Q1 實質 GDP 增長率修正值，報 -5%，較初值 -4.8% 衰退，令美元承壓。

勞工部亦於週四公佈截至 5 月 23 日當週初請失業金人數，報 212.3 萬人，高於市場預估值 210 萬人，但仍較前值改善。

週四 (28 日) 歐元走強，歐元兌美元週四匯價逼近 1.1100 關口，係因歐盟將提出的 7500 億歐元 (合 8263.5 億美元) 防疫「復甦基金」，來應對史前最嚴重的經濟衰退，期望解決 27 個成員國過去數月來對復甦資金的爭辯，支持歐元上行。

歐元隔夜隱含波動率指標微升至 8% 上方的一個月來高點，表明投資者已準備好應對歐元意外波動。

Parisha Saimbi 說道：「我們希望看到歐元兌美元上漲，尤其是歐元兌瑞郎，尤其是鑑於瑞郎的長期頭寸已經顯著增加，因此隨著頭寸被覆蓋，您可能會看到上行趨勢加劇。」

歐元兌美元 15 分線圖 (圖片: Investing.com)

歐元兌美元最新持穩於 1.1079 美元，稍早突破兩個月高點 1.1035 美元；歐元兌瑞郎上漲 0.1%，至 1.0670，儘管該匯價前一日升至近三個月高點。

法國和德國在上星期提出 5,000 億歐元補助款的提案，象徵著歐盟兩大經濟體攜手重建歐洲經濟的意願。

德國和法國於上週一 (18 日) 提議設立一項規模達 5,000 億歐元 (5,430 億美元) 的「復甦基金」(Recovery Fund)，撥款給受疫情嚴重衝擊的經濟體和產業。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 的 G10 外匯策略師 Parisha Saimbi 表示：「如果歐盟委員會通過類似法德提案性質的紓困計畫，我們確實認為這對歐元是有利的。」

若歐盟財政刺激方案順利通過，這將是歐盟史上規模最大的振興計畫，共同發債將首次成為歐盟主要融資工具。

根據該提議，歐盟委員會將把三分之二的資金用於補助款，其餘的用於貸款，以緩解今年預計出現的空前衰退。

7,500 億歐元方案包含著 5,000 億歐元的補助款和 2,500 億歐元的貸款，如果再加上 2021 至 2027 年 1.1 兆歐元的歐盟預算，總額將達 1.85 兆歐元。

在英國政府週三晚間宣布計劃測試疫情追踪系統，以抵抗新冠肺炎爆發，週四另一種表現出強勢的貨幣是英鎊。

該系統的主要目的是取消英國封鎖限制，並朝著更加本地化、​​針對性的措施邁進。

週四英鎊兌美元上漲 0.56% 至 1.2319。

全球最大的兩個經濟體美中之間的口水戰升溫，而香港成為最新的熱點；美國國務卿 Mike Pompeo 週三表示，中國實施的港版國安法「從根本上破壞了前殖民地英國賦與香港的自治和自由」

知情人士說，美國目前正在訂定一系列制裁手段，以懲罰中國，包括制裁、關稅和對中國公司的限制。

離岸人民幣兌美元持平於 7.1751，儘管仍接近前一天跌至 7.1965 的紀錄低點。

截至週五 (29 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 98.468。-0.60%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1079 美元。+0.68%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2319 美元。+0.56%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6638 美元。+0.28%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3767 加幣。+0.12%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.61 日圓。-0.09%