〈能源盤後〉擺脫庫存意外增加壓力 聚焦汽油需求、庫欣庫存 原油逆轉收高

週四 (28 日) 交易，原油價格逆轉後強勢收高，擺脫美國原油庫存意外增加的壓力，係因交易者聚焦汽油庫存下降，以及紐約商業交易所俄克拉荷馬州庫欣交割中心的原油庫存進一步下跌。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 90 美分或 2.7%，收每桶 33.71 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 55 美分或 1.6%，收每桶 35.29 美元。

EIA 截至 5 月 22 日的庫存報告顯示，當週原油庫存增加 790 萬桶。API 週三晚間公布上週原油庫存增加 870 萬桶後，原油價格即承壓。根據 S&P Global Platts，平均而言，分析師預計上週 (5/22 止) 美國原油庫存下降 120 萬桶。

庫存增加反映出沙國石油大量進口至美國，因為這是沙國和俄羅斯短暫價格戰的產物，當時價格戰讓 3 月和 4 月原油價格崩跌。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 指出，上週沙國自美國墨西哥沿岸進口的原油量達每日 205 萬桶，創歷史新高。

同時，EIA 庫存報告也顯示汽油庫存減少 70 萬桶、蒸餾油庫存增加 550 萬桶。根據 S&P Global Platts，平均而言，分析師預計上週 (5/22 止) 汽油庫存下降 100 萬桶、蒸餾油庫存增加 250 萬桶。

庫欣交割中心的原油庫存下降 340 萬桶。

瑞穗證券美國能源主管 Robert Yawger 指出，汽油需求增加 6.5% 或 46.3 萬桶 / 日，達每日 725.3 萬桶，但仍較去年同期下降 22.8%。

「在 EIA 公布報告後，市場對原油庫存增加 790 萬桶做出膝反射般的反應，WTI 原油價格初始跌入負面領域，且若將 SPR 原油納入計算，事實是庫存是增加 1000 萬桶，但在考量庫欣交割中心庫存下降且汽油需求增加 46.3 萬桶 / 日這兩點後，市場很快就切換情緒至正面領域。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 1.026 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.4%，收每加侖 97.52 美分。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.90 美分或 3.1%，收每百萬 Btu 1.8270 美元。

EIA 指出，5 月 22 日止的一周中，天然氣庫存增加 1090 億立方英呎。

根據 S&P Global Platts，平均而言，分析師預計上週 (5/22 止) 天然氣庫存增加 810 億立方英呎。