〈華擎股東會〉Q2伺服器客戶追單強產能近滿載 今年逐季成長

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (29) 日舉辦股東會，展望今年，總經理許隆倫表示，第 2 季伺服器客戶追單強勁，目前正趕工出貨、產能近滿載，看好下半年英特爾、輝達等新品推出，主板、顯卡需求將再提升，全年展望樂觀，今年可望逐季成長。

許隆倫表示，今年四大產品線都可望成長，伺服器、顯卡成長幅度最大，伺服器部分受惠居家辦公、遠距教學商機，連網需求增溫，第 2 季伺服器除部分遞延訂單，客戶也積極追單，而顯卡成長大，則是因去年基期較低。

另一方面，近期個人電腦 DIY 市場需求強勁，許隆倫指出，主板市場熱絡，預期將延續至下半年，今年個人電腦市場中，DIY 出貨維持年增，將連續兩年成長，但工業電腦 (IPC) 因部分工廠停工，成長幅度有限。

展望下半年，許隆倫表示，目前訂單能見度可到 7、8 月，隨著各國陸續解封，疫情衝擊可望逐漸趨緩，今年也將持續著重深度學習、巨量分析、智能應用、雲端運算等應用，法人估，華擎今年營收將保持營收雙位數成長。

華擎 4 月合併營收達 13.31 億元，月增 17.31%、年增 47.55%，累計今年前 4 月合併營收 49.27 億元，年增 32.24%。