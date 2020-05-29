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後疫情時代錢進債市 聚焦新興投資級債、避開金融債

鉅亨網記者鄭心芸
股債市大幅反彈、主要公債殖利率持續探底，為債券投資創造最佳的投資時機。(圖:AFP)
股債市大幅反彈、主要公債殖利率持續探底，為債券投資創造最佳的投資時機。(圖:AFP)
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後疫情時代來臨，全球經濟逐漸邁向復甦，債市該如何布局？法人認為，各國央行採取寬鬆政策，壓低利率和挹注流動性之際，為債券商品增添資金魅力。其中，可以留意新興債後市，尤其是存續期短、債信高的券種最為看好。此外，大環境使然，金融債違約率恐將攀升，則建議減碼。

新冠肺炎衝擊下，各界普遍預期經濟 U 型復甦可能性較高，聯邦投信認為，最快復甦時點為今年第四季，最慢到明年第一季，後續進展仍需觀望。但隨著疫情趨緩，避險情緒降低，全球央行力挺經濟，全球股債市大幅反彈以及主要公債殖利率走勢持續探底，將為債券投資創造空前絕後的最佳投資時機。

若希望錢進債市讓資金發揮最大效益，聯邦投信建議，應挑選擁有接近傳統避險資產穩定特色，並保有報酬優勢的債券資產，同時也要減持高風險債券部位，例如建議減碼近年很夯的金融債，因大環境不佳、企業財務不穩，銀行業將受牽連，相關金融債券恐有違約風險。

此外，放眼全球各區域債市，法人認為，可以逢低布局新興債市，尤其是新興市場短債具有低波動、收益率佳的特性，獲得市場青睞。聯邦優勢策略全球債券組合基金經理人游蕙蘭認為，就統計資料來看，新興市場公司債過去五年波動率為 6.8%，相較之下新興市場短債僅有 5%，波動率更低，且今年 4 月底之新興市場短債收益率已達 5.4%，具備成長潛力。

進一步觀察新興市場公司債中，根據歷史經驗，新興投資級債上漲機率遠高於下跌機率，即使下跌，隔年也會呈現反彈，漲幅甚至超越前一年的跌幅，正因如此，法人認為，雖然新興投資級債自 3 月下旬來已經反彈逾一成，但累計至今仍下跌約 4%，而且相較過往水準，利差仍明顯偏高，提供潛在的漲升空間，可以留意目前逢低布局機會。

第一金投信指出，Bloomberg 資料統計，自 2000 年以來，新興投資級債各年度表現「漲勝於跌」。其中，上漲年度共有 16 次，下跌年度僅 4 次，勝率達 80%，而下跌都是重大事件影響所致，包括 2008 年金融海嘯、2013 年歐債危機、2015 年英國脫歐與 2018 年美中貿易戰，且當年度下跌後，隔年度都呈現反彈表現，漲幅超越前一年度的跌幅。

由於新興投資級債主要投資全球新興國家政府、機構或國營企業發行的主權債、類主權債，第一金投信認為，與非投資評級的信用債相較，波動風險偏低。尤其，歐美舉債紓困金額占 GDP 比重超過 10% 以上，新興國家普遍介於 3~5%，未來還債能力相對較強。再者，從評價面來看，新興投資級債目前殖利率約 4.9%，在歐美成熟國家多已是零負利率情形下，投資吸引力浮現。