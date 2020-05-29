烏克蘭幣3月暴跌過後反彈 為進一步降息鋪路

疫情雖嚴重衝擊烏克蘭經濟烏克蘭幣 (格里夫納) 兌美元今年三月間暴貶 13%，但四月以來格里夫納卻開始走穩，反彈幅度達 4.42%，這也為烏克蘭央行降一步降息創造了空間。

烏克蘭幣兌美元三月底以來反彈。(來源：Bloomberg)

2008 年全球金融崩潰和 2014 年俄羅斯支持的烏克蘭領導人倒台都曾引發格里夫納大幅貶值，該國央行透過出售外匯儲備和提高基準借貸成本來捍衛本國匯率，但 2015 年克里夫納的貶值幅度仍高達 30%。

2019 年外資湧進高收益的烏克蘭地方債券，使得格里夫納兌美元漲幅高達 13%，成為 2019 年表現最佳的貨幣。

不過在缺乏二級市場的情形下，外資退出烏克蘭則是個比較棘手的問題，在烏克蘭實行外匯管控政策下，資金流出要課徵高達 30-40% 的稅率，即使能夠從高利率和匯率中賺到錢，獲利也所剩不多。

烏克蘭幣近期走穩的另一個推動力是國際貨幣基金組織 (IMF) 即將提供 50 億美元貸款，但目前仍有待 IMF 執行董事會的批准，烏克蘭政府希望最快在下個月就能獲得 19 億美元資金，好讓投資者先安心。。

上個月烏克蘭連續第七次削減借貸成本，且隨著全球能源價格的下跌，有可能進一步降低消費價格，使得 CPI 成長率持續於官方設定的目標。分析師認為，目前烏克蘭的通膨率仍然很低，而且經濟和金融穩定的局面看起來還不錯。

烏克蘭預估今年經濟衰退高達 7%，將是 2009 年以來最大的衰退幅度，烏克蘭央行一個月前將利率從 10% 一口氣降至 8%，降息令市場感到鬆了口氣，因為央行並未採取更多的量化寬鬆政策。