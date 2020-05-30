日本大舉發債至近2兆美元 殖利率曲線將趨向平坦化

據《彭博》報導，日本於本財政年度所發行的債券規模已高達 2 兆美元，創下史上最高紀錄。而由於短天期的公債殖利率上升、超長天期的公債殖利率下滑，預期殖利率曲線將會趨向平坦化。

由於日本政府大幅增加短天期債券的發行量，導致外國投資者需求降溫，並推升短期公債的殖利率，而超長天期的公債殖利率，則因投資人需求的提升，而呈現下滑的趨勢。

摩根士丹利 MUFG 的策略師 Koichi Sugisaki 表示，日本公債的殖利率取決於供給和需求面的平衡，供給面為政府所實施的財政刺激，而需求面則為日本央行的債券購買。

由於各國所實施的降息政策，造成全球公債殖利率下滑，因此，「正殖利率」的債券相當受到日本投資人的青睞。據統計，日本保險公司於 3 月及 4 月份，購買的超長天期公債規模達到 1.53 兆日圓 (143 億美元)，創下自 2013 年以來最高紀錄。

日本保險公司大買超長天期公債 (圖：Bloomberg)

目前天期在 10 年期以下的日本公債殖利率皆已為負值，而日本政府仍持續擴大短天期公債的發行規模。日本財政部於本週表示，將額外舉債 59.5 兆日圓，其中包括發行 35.6 兆日圓的 6 個月期國庫券、9.9 兆日圓的 1 年期公債，2 至 5 年期公債的發行規模則為 9 兆日圓。

日本央行於日前宣佈，為了減輕因政府負債攀升所造成的影響，將大幅購買 1 至 10 年期的公債，但儘管如此，2 至 5 年期的公債殖利率仍於 5 月份呈現上漲趨勢。

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