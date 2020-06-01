台股四度挑戰萬一關卡，這次能否順利站上呢？我看法跟先前一樣，指數放兩邊，選股放中間，台股本益比相對大漲後的美股低，有許多族群本益比更是再 10 倍左右，長線來看都有很好的利潤空間，而指數能否站上萬一點，我認為低基期、低本益比的股票至關重要，因為最先漲的生技股已經沒力了，高本益比的 IC 設計股風險太高，當資金由生技股撤出後，將回歸電子、傳產等族群，電子股我看好被動元件族群，今、明年都將大成長，本益比 10 倍左右，傳產股我最看好汽車零組件，今年因疫情影響遭殺低，業績見谷底，下半年隨疫情陰霾退散將慢慢開始回溫，尤其是還在年線下的更有利潤空間，本期我將比較剛站上年線的高鐵 (2633-TW) 及年線下相對低估的東陽 (1319-TW) 做簡單的介紹。

政府釋出振興券 高鐵最受惠

行政院拍板釋出振興券，擬規劃每人支付 1000 元換取 3000 元振興券，大手筆斥資逾 400 億元點火內需消費力道，預計 6 月初公布細節，7 月暑假上路。台灣這一波防疫有成，擴大受惠族群拚國內消費，最受惠的族群就是運輸業的高鐵、飯店業的晶華、華園、餐飲業的王品等。從法人籌碼我們可以看到近五日法人著墨最多的就是台灣高鐵，隨著疫情減緩，國旅熱度回溫，台灣高鐵亦啟動「美好再一起─台灣高鐵旅運振興方案」，高鐵營運可望自谷底攀升，高鐵股價最近也強勢站上年線，做出多頭表態的動作。但我們仔細看一下高鐵的財報，高鐵去年賺 1.42 元，去年 Q1 0.41 元，今年 0.2 元，我預估就算下半年回溫，今年獲利仍受影響，我預估可能 1～1.2 元之間，本益比高過 30 倍買貴了！相對於同樣為運輸相關，股價位階、價格也差不多的東陽就顯得委屈。



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