各國刺激法案不斷 全球股市樂觀上揚

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中國人大通過港版國安法，美遂宣布取消香港特殊貿易地位，然美未提出危急中美貿易協議談判或其他制裁行動，加上第一波紓困法案正在審議中，帶動美股上漲 3.0%；

2. 德英政府正在規劃大規模刺激方案，以支持後疫情的經濟復甦，歐洲股市上揚 5.0%；

3. 繼先前的 1.1 兆美元經濟振興方案，日本打算再追加刺激經濟的銀彈，將使日本財政刺激計畫高達 GDP 40%，日股上漲 7.3%。

新興市場

1. 中國製造業 PMI 數值分歧，官方數值小幅不如預期 (實際 50.6，預期 51.1)，財新製造業數值則小幅優於預期，港版國安法令中國與歐美關係趨於緊繃，今年人大會議不提經濟成長目標，反而強調保就業、民生和企業等必要性，中國股市上漲 2.1%；

2. 疫情重點區域轉向巴西和印度等開發中國家，印度方面，疫情未見改善導致解封期限遙遙無期，高盛大幅下修印度 GDP 由 -0.4% 降至 -5%；巴西政府據傳考慮推出大規模財政刺激政策，提振拉丁美洲股市上漲 6.3%。

債券市場

1. 儘管全球股市樂觀上揚，然而市場仍存在許多不確定性，避險需求未消退，美國政府債券指數小幅上漲 0.2%；

2. 受到樂觀的投資情緒影響，全球高收益債券上漲約 2.0%，新興市場債券上漲 0.9%。

原物料、匯率

1. 受到國際關係緊張、市場信心仍不穩定的影響，金價屹立不搖維持在 1,730；

2.OPEC + 將在六月初舉辦會議，討論是否將減產規模延至年底，俄羅斯態度不明，油價單週上漲 6.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2020/06/01（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/29）

資料來源: Bloomberg，2020/06/01（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2020/05/29）

三大市場關鍵事件及分析

1. 聯準會壓低公債殖利率早有先例

1942 年 3 月至 1945 年 8 月期間，聯準會共買入 130 億美元的國庫券，佔所有國庫券比重來到 76%，各天期國庫券與公債殖利率也都成功控制在目標利率下。

二戰期間聯準會殖利率曲線控制目標

美國國庫券持有人變化

資料來源： FED，「鉅亨買基金」整理，2020/05/26。

2. 日本刺激政策無極限

為對抗疫情，日本政府預計推出 234 兆的財政刺激政策，佔日本 GDP 比重超過 40%，有助日本經濟復甦與股市反彈。

資料來源：Bloomberg，採日本財政年度，每年四月至隔年三月，「鉅亨買基金」整理，2020/5/28。

3. 版國安法定案，中美衝突再起

5/28 北京批准了港版國安法草案，美國國務卿向國會表示香港不再享有充分自治權，美國廢除香港特殊地位，香港未來外資是否大量流出以及股市資金走向引起市場極大的關注。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/29。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2020/05/28。

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