新款PS5本周亮相 鈺太、新唐Q2營運添動能

隨著筆電需求暢旺，IC 設計鈺太 (6679-TW)、新唐 (4919-TW) 訂單能見度直達 8 月甚至第 3 季，遊戲機大廠 SONY 也將在美國時間 6 月 4 日下午 1 點 (台灣時間 6 月 5 日早上 5 點) ，首度亮相次世代遊戲機 PS5，兩家供應商營運可望再添動能。

SONY 互動娛樂 (SIE) 執行長 Jim Ryan 表示，目前全球 PS4 的用戶超過 1 億，隨著 PS5 上市，將有 1500 萬至 2500 萬用戶轉換至 PS5，並強調 PS5 也將有獨佔遊戲，可望複製過往獨佔遊戲為 PS4 帶來可觀銷售的經驗。

PS5 此次為加快遊戲存取速度，首度採用 SSD，也為提升 VR 遊戲體驗，搭載 3D 音效，鈺太 MEMS 麥克風今年首度躋身 PS5 供應鏈，4 月開始出貨，全年出貨量將上看 2000 萬顆。

新唐先前則是 PlayStation Classic 的供應商，提供音效晶片與 MCU(微控制器)，隨著 PS5 問世，外界預期，新唐也拿下訂單，兩家供應商在筆電、遊戲機訂單同步挹注下，業績動能將持續加溫。