〈每日外資外匯觀點〉全美抗議升級 美元指數失守98恐再跌2-4%

美國總統川普對港版國安法祭出制裁，政治姿態高於實際經濟攻擊，週一 (1 日) 陸股、港股帶動亞股大漲，金價跳漲突破 1740 美元；美國黑人男子弗洛伊德之死引爆全美抗議示威持續升級，美元指數失守 98。

本週投資人持續關注美中關係緊張情勢、美國將公布五月非農就業及貿易帳等數據，同時澳洲、歐洲和加拿大央行也陸續將公布利率決策。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美元指數週一亞洲盤交易時間跌破 98 關卡，來到一個半月低點，日 K 線即將出現連六黑，Dailyfx 指出，倘若持續美元指數持續處於 98.27 下方，未能快速反彈，預期將面臨再急跌 2-4% 的跌勢。

道明證券表示，在中美緊張氣氛下，美元兌人民幣走高，但該貨幣對可能在普遍求穩的偏好下，漲勢受到限制。歐元近期聚焦在動能的表現上，歐元兌英鎊相對於歐元兌美元更傾向走高。

從技術面來看，歐元兌美元已穩穩站在 200 日均線之上，距離 1.1150 關鍵價位僅一步之遙，只要 200 日均線不破，就有望繼續挑戰 1.1240 去年 12 月高點。

Dailyfx 認為，自 2018 年初以來，歐元兌美元的漲勢均未能持久，此波的漲勢雖讓市場未能完全抱持信心，但歐元兌美元若能守穩漲勢，多頭攻高不臨陣退縮，且美元指數持續位於整理區間的下方，市場將可望迎來更大的波動。

美國銀行全球研究中心預期 6 月 3 日的加拿大央行利率決策，將把隔夜目標利率維持在 0.25%，且在很長時間內維持目前的利率水平，並認為負利率的可能性很低。

在外匯市場中，預期對沖基金部位平倉下，美元兌加幣近期將進一步下跌至 1.35-1.36，但同時預估跌勢將吸引買盤進場，美元兌加幣中期看漲至 1.50。