OANDA本週外匯市場看點（2020年6月1日〜6月5日）

上週貨幣對強弱

從上週的貨幣強弱圖表看，由於美國和英國的假期，形成了貨幣強度不明顯的推移，但此後，日元，美元和瑞士法郎走弱，除了澳元、加元、及新西蘭元等資源國貨幣外，歐元也出現走強的情況。



人們對以發達國家為中心的新型冠狀病毒疫苗開發和經濟復興的期望仍然很高，市場前景樂觀。此外，原油價格保持堅挺的事實是資源豐富國家的貨幣的支撐因素。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

經濟指標

預計本週，美國將發布關鍵經濟指標，例如 ISM 商業狀況指數（製造業和非製造業）和就業統計數據。



由於新型冠狀病毒的傳播，預計上個月之後就業數據將繼續疲軟。由於市場已經預計數據會不理想，因此影響可能是有限的。另一方面，ISM 商業信心指數可能對未來有期望，因此似乎注意力將集中在尋找恢復經濟活動的期望上。



此外，在歐洲的歐洲央行理事會，澳大利亞的澳洲聯儲政策利率和加拿大的加拿大銀行政策利率預計也將將公佈。



預計歐洲央行委員會將討論大流行緊急採購計劃（PEPP）的擴展，預計在宣布政策利率和拉加德總裁會議期間可能出現不穩定的走勢，要小心。



預計澳大利亞儲備銀行將在本次會議上繼續採取寬鬆政策，聲明內容將突出顯示。如果該內容繼續否定負利率，則可能會支撐澳元。



在加拿大銀行任職期間，蒂夫 · 麥克萊姆（Tiff McClem）將被任命為新任行長。聲明前後應採取預防措施，因為預計加元會對所宣布的貨幣政策和聲明的內容作出高度敏感的反應。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY



上週，美元兌日元持續在 107 日元推移。在狹小範圍推移中，在跌破 107.35 支撐位時價格接近 107.00 位置，但是在下跌時出現回買，反彈至 107 日元後半段，持續走勢很難判斷的推移。



從 OANDA 持倉數據圖表看，在 107.00-108.10 附近區間形成很多持倉，上下擺脫區間的話，多空一方止損會增加，似乎可以出現方向感。



從 OANDA 掛單數據看，在近期價格上方賣出掛單很多，上漲似乎受阻，但是從 108.10 以上也有很多限損買入掛單，突破高價位的話，短期內似乎上升趨勢會增強。



本週可能持續方向感不明顯的推移，但是擺脫 107.00-108.10 附近區間的動向形成，也可能會出現方向感，因此這個區間值得關注。

(資料來源: OANDA)

EURUSD



上週歐元兌美元在開盤階段出現上漲受阻的推移後出現上漲，並且推移至了 1.1 位置。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上漲趨勢，持有賬面損失的賣出持倉增加，價格突破高價位，止損的買入增加，在下跌時放心購買也可能增加，可能支撐堅挺的走勢。



從 OANDA 掛單數據圖表看，下方買入掛單很多，上週阻力位 1.1150 上方限損買入掛單比較多，價格突破高價位的話，受這些影響，可以預計可能存在進一步上升的空間。



近期出現了上漲放緩跡象，轉為下跌時要看下跌的程度，轉發反彈時能否突破高價位等來探求上漲能否持續的可能。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD



上週英鎊兌美元持續緩慢上漲推移，並且上漲至了 1.23 位置。



從 OANDA 持倉圖表看，由於持續堅挺推移，持有賬面損失的賣出持倉增加，在下跌時低價買入，突破高位時止損買入增加，都可能成為走勢持續走強的材料。



但是，從 OANDA 掛單數據看，上方賣出掛單很多，上漲時，上漲受阻可能依然存在，整體走勢可能依舊無法判斷。



本週可以考慮在下跌時能否守住低位線和近期支撐位來探求上漲持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD



上週澳元兌美元雖然持續走強，但是在 0.667 附近出現漲停情況。



價格突破高價位，雖然持續上漲趨勢，但是從 RSI 看，上漲開始出現放緩跡象，要小心走勢可能轉變。



從 OANDA 持倉數據圖表看，由於上升趨勢持續，持有賬面損失的賣出持倉增加，價格突破高價位，止損的買入可能增加，在下跌時放心的買入也會增加，走勢可能會持續堅挺的推移。



從 OANDA 掛單數據圖表看，近期支撐位 0.6685 上方限損買入掛單很多，價格突破高價位，受這些影響要小心短期內上升勢頭。



此外，下方雖然買入掛單很多，但是限損賣出掛單也很多，出現下跌的話，可能準成下跌趨勢。



本週澳元兌美元可能走強持續，但是也出現了上漲受阻的跡象，可以考慮價格能否突破高價位，以及能否守住近期支撐位來探求方向感。

(資料來源: OANDA)

更多 OANDA 專業分析

本文出處 https://reurl.cc/mnX6vW

分析師專欄 https://bit.ly/2WIvYpf

OANDA 數據中心 https://bit.ly/36cSvNR

OANDA FB 粉絲團 https://bit.ly/2z976xH

此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。



圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。