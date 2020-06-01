對美中緊張局勢擔憂減緩 澳幣兌美元急升1%

澳幣週一 (1 日) 兌美元急升，來到近 3 個月高點，投資人期待疫情結束帶來經濟復甦，並押注美中緊張局勢有所緩解。

貿易敏感的澳幣週一升值 1%，至 0.6742 美元，並突破 200 日均線，呈現看漲信號。與此同時，美元指數跌至近 11 週的低點。

澳幣兌美元走勢 (圖表取自 investing.com)

美國總統川普上週五在記者會上，並未宣布任何加徵關稅事宜，僅針對香港表達含混的立場。

雪梨 National Australia Bank 外匯策略主管 Ray Attrill 表示，這消除了美中貿易戰加劇的近期風險。

此外，週一公布的中國財新製造業 PMI 重回擴張區，中國工廠活動表現雖不算強勁，但好於預期，提升投資人樂觀情緒。

儘管美國因抗議事件，多個城市陷入動盪，不過分析師認為，動盪令人擔憂，但這不太可能轉移對美國經濟的短期樂觀情緒。

墨爾本券商 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 表示，「現在很難做空頭，我認為風險更偏向於上行。」

交易商聚焦於澳洲央行週二的貨幣政策會議。外界普遍預期，澳洲央行將維持利率在 0.25% 不變，並重申打算「採取一切措施」，將短期債券殖利率維持在偏低的水準。