股市震盪照樣吸金 這兩檔個股公開申購凍結市場近2000億資金

不畏股市震盪，台股上市掛牌股票申購仍吸引股民瘋搶，興櫃股王昇佳 (6732-TW) 截至上周五為止共吸引 35.18 萬筆申購；生技股 ABC-KY (6598-TW) 截至目前也吸引 33 萬筆申購，兩檔股票估算約凍結市場近 2000 億元資金。

新股上市抽籤通常都有價差可賺，對於中籤的投資人而言可說是穩賺不賠的投資方法，經常吸引大批股民登記參與申購，但也因股民瘋搶，中籤率往往比樂透頭彩還低。

以明 (2) 日即將公開抽籤的昇佳來說，今 (1) 日收盤價 720 元，與公開申購價格每股 498 元相較，價差高達 220 元，換言之只要抽中一張，就能以 49.8 萬元的投資成本立刻賺取 22 萬元價差，換算投報率達 44%。

昇佳的高投報率也吸引大批股民搶進登記，根據證交所統計，目前約有 351801 筆登記申購，估算此次登記參與昇佳股票約可在市場凍結 1752 億元資金，昇佳即將在明天上午 9 點公開抽籤，中籤率僅 0.21%。

生技族群的 ABC-KY 每股申購價格 48 元，以今天收盤價 109 元計算，等於抽中一張可以現賺 61 萬元價差，挾著高價差優勢讓 ABC-KY 目前已吸引 33 萬多筆的申購登記，凍結資金約 160 億元。

另外，今天開放抽籤的科嘉 - KY (5215-TW) 每股申購價 50 元，以今天收盤價 99.1 元計算，抽中一張約可現賺 4.9 萬元，對股民同樣頗具吸引。