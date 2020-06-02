台積電去年平均員工薪資197.3萬元 位居半導體廠第14
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上市櫃半導體廠去年平均員工薪資出爐，共有 12 家廠商平均員工薪資超過 200 萬元，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 平均員工薪資為 197.3 萬元，位居上市櫃半導體廠第 14 名。
從去年上市櫃半導體業平均員工薪資資訊來看，靜電防護晶片廠晶焱 (6411-TW) 薪資傲視所有台廠，平均員工薪資達 296.8 萬元；其次為手機晶片廠聯發科 (2454-TW)，平均員工薪資 292.1 萬元；第三名為感測晶片廠原相 (3227-TW)，平均員工薪資 291.3 萬元。
除晶焱、聯發科與原相外，去年還有 9 家上市櫃半導體廠，平均員工薪資超過 200 萬元，由高至低依序為信驊 (5274-TW)、瑞昱 (2379-TW)、聯詠 (3034-TW)、群聯 (8299-TW)、日月光投控 (3711-TW)、祥碩 (5269-TW)、創意 (3443-TW)、宏觀 (6568-TW)、神盾 (6462-TW)。
晶圓代工廠方面，台積電去年平均員工薪資 197.3 萬元，不到 200 萬元，位居上市櫃半導體廠中第 14 名；聯電 (2303-TW) 平均員工薪資 136.9 萬元，世界先進 (5347-TW) 則是 111.4 萬元。