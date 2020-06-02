〈貴金屬盤後〉美國動盪且美中局勢緊張 金價小幅收低

週一 (1 日) 交易，黃金價格週一小幅收低，明州白人警察殺死無反擊無武裝的黑人佛洛伊德後，引爆全美怒火，多處出現暴力抗議活動，加上美中緊張局勢因香港議題有新發展、一些數據顯示經濟有所改善，投資者在此背景下正衡量黃金需求。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「抗議和貿易戰狀況可能對黃金同時產生正面和負面的影響，因為經濟會遭負面衝擊，降低黃金實體需求，但同時提高避險需求。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 1.40 美元或約 0.08%，收每盎司 1750.30 美元。

根據 FactSet 數據，該黃金最活躍契約價格週一交易區間最低 1737.60 美元、最高 1761 美元。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「美國各地出現抗議活動，令人更擔心各大城市可能出現第二波新冠病毒。」

但目前來說，因應 COVID-19 防疫封閉措施開始解除，美國經濟已出現復甦跡象。

ISM 公布，5 月製造業指數自前月觸及的 11 年低點 41.5 上升至 43.1；商務部公布，4 月建築項目支出下降幅度小於預期的 2.9%。

Moya 週一報告指出，全球最大的兩個經濟體間的貿易摩擦也將「開始削弱全球經濟的貿易復甦，這將提供黃金進一步的支撐。」

在美國國務院決定香港不再屬於中國的自治區後，美國川普總統終止美國與香港的特殊貿易關係。此後，彭博新聞週一報導，中國準備停止採購大豆等美國某些進口農產品。

美元週一走低，也視為提供黃金支撐力。ICE 美元指數下降 0.2%。

7 月交割的白銀期貨價格上升 33 美分或 1.8%，收每盎司 18.827 美元。

5 月白銀期貨漲幅近 24％，為 2011 年以來最大單月漲幅，係因全球經濟在後疫情時期持續開放，讓具有工業金屬性質的白銀找到支撐力。

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