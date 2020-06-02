家樂福將吃下頂好、Jasons逾200家店 成全台第二大超市通路

連鎖量販業者家樂福集團今 (2) 日宣布，與 Dairy Farm 集團已簽署協議，將於年底前完成收購 Dairy Farm 在台的惠康百貨全部股份，等同買下 199 間頂好 Wellcome 超市和 25 間 Jasons Market Place 共 224 家超市分店，股權交割完成後一年內，將全數更換頂好 Wellcome 品牌成家樂福便利購超市，Jasons 品牌也會轉成家樂福頂級超市，加上家樂福全台共有 137 家店，屆時將一口氣躍升為全台第二大超市業者，僅次全聯。

家樂福說明，此次交易包含頂好和 Jasons 共 224 家超市分店，以及其物流中心的資產和土地，總交易價值 9700 萬歐元 (約新台幣 32.5 億元)，而去年台灣惠康營業額約 3.9 億歐元 (約新台幣 130.65 億元)。

在此股權收購案完成後，家樂福將加速打造台灣家樂福成為零售市場的全通路領導品牌。

家樂福目前在台灣有 137 家分店，其中有 69 家是便利購超市；而家樂福集團在台灣去年營業額共 19.68 億歐元 (約新台幣 659 億元)，稅前盈餘約 2 億歐元 (約新台幣 67 億元)。

家樂福強調，未來所有超市分店將因加入家樂福集團而享有商業策略和採購優勢，並將持續增進營業密度、優化成本結構。