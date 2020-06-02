美國騷亂下比特幣買氣回籠 重新站回1萬美元上方

比特幣價格在美國時間週一 (1 日) 晚間急升，在 30 分鐘內由 9895 美元升至 10429 美元左右，多數交易所之後均升至 10500 美元上方，隨後漲幅縮減，但仍穩定在 1 萬美元上方，是今年 2 月以來首次見到 10500 美元水準。

過去 32 天期間，比特幣價格持續在 8600 美元至 1 萬美元之間整理，直到週一才突破此一心理關卡，24 小時漲幅來到 5% 以上。

(圖表取自 Condesk)

比特幣急漲期間，主要交易所交易量也迅速上升，Coinbase 一度暫時停機，但隨後很快獲得解決。

Orthogonal Trading 投資長 Joshua Green 表示，這次行情由以太幣率先突破，比特幣現在已經跟上。

比特幣價格爆發之際，全美仍因非裔美籍男子 George Floyd 之死爆發多城示威，已經來到第 6 天。美國總統川普誓言對全國各地的暴力抗議作出有力回應，威脅稱如果各市、各州未能遏制暴力，他會派軍隊上陣，保護守法美國人的權利。

比特幣今年 5 月 12 日完成第 3 次減半，獎勵減半通常是利多，代表供給減少，不過在 7 日比特幣升破 1 萬美元之後，接下來連續多日價格下挫，直到週一才見明確突破。

(圖表取自 Investing.com)

其餘主要加密貨幣漲勢不一，24 小時漲幅多在 3.5%-7% 之間，但若以 7 日漲幅來看，以太幣已突破 2 成，仍是近一週最強加密貨幣。