新北林口媒體園區BOT案 估總產值達351億元

為活化國有土地使用效益，國產署截至 5 月底止，已與目的事業主管機關合作簽約 61 案，其中新北市政府推動的林口媒體園區 BOT 案中的 4 案已經全數標出，預計可創造 351.25 億元、提供 3526 個就業機會。

國產署表示，目前完成簽約的 61 案中已有 28 案完成招商，另有 18 案正在興建中、15 案持續招商；進一步分析這 61 案的類型，主要以文創園區為主共 16 案，其次為商業設施與產業園區，分別為 13 案、12 案，觀光遊憩設施也有 11 案。

國產署官員表示，去年簽約的 5 案中一案位於新竹目前正在招商中，另外 4 案則是位於新北市林口媒體園區的 BOT 案，其中 A、B 基地分別由三井不動產、東森國際標下；至於 C、D 兩大基地則由三立影城得標，預計打造成「SET Studio Park」超級攝影棚，引進影視音與相關周邊產業進駐。

官員指出，林口媒體園區的 BOT 案租約年期為 50 年，評估總產值約 351.25 億元、提供 3526 個就業機會，預估約可挹注 47.15 億元稅收。

另外，今年簽約的 2 案分別為位於屏東縣與台東縣，其中位於屏東菸葉廠 1936 文化基地旁邊，規劃將興建地上 4 層立體停車場，評估產值約 10.35 億元；而台東縣坐落於池上地區的國有地則規劃開發為太陽光電綠能專區，占地面積達 55 公頃，預估產值約 30.86 億元。