認列未分配盈餘稅影響 京城銀5月稅後純益年減8% EPS 0.29元

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公告自結，5 月稅前盈餘年成長，但是稅後純益卻年衰退，單月稅後純益 3.29 億元，年減 8.4 %，每股稅後純益 0.29 元，前 5 月稅後純益 16.13 億元，年減幅 39.2%，每股純益 1.44 元。京城銀解釋，5 月認列了 5% 的未分配盈餘稅，導致稅前盈餘與稅後純益不同調。

京城銀 5 月稅前盈餘 4.42 億元，年成長 1.1%，每股稅前盈餘 0.4 元，受未分配盈餘稅影響，稅後純益 3.29 億元，年衰退 8.4%，每股純益 0.29 元；今年前 5 月稅後純益年減幅也擴大，稅後純益 16.13 億元，年減幅 39.2% 逼近 4 成，每股純益 1.44 元。

京城銀強調，台灣已連續 51 日無新增本土案例，隨著國內疫情趨緩，經濟活動逐漸活絡，同時銀行也配合央行政策協助國內企業紓困，該行放款業務穩健發展，帶動利息收入較去年同期成長。

京城銀進一步指出，央行 5 月底發布一年一度的金融穩定報告，報告指出，本年初疫情引發全球金融市場動盪，但我金融體系受衝擊程度有限，其中股市重挫後已回漲，新臺幣對美元匯率也穩定；本國銀行存放款利差縮小且授信風險上升，但風險承擔能力佳。京城銀行在風險和報酬之間也取得良好平衡，截至 5 月底，全行逾期放款比率 0.02%、逾期放款覆蓋率 9044.26%、全體放款覆蓋率 1.40%，仍保有高水準的資本比率。

受新冠肺炎疫情影響，京城銀也將首度舉行線上法說會，搭上數位化列車；此外，京城銀亦積極推廣行動銀行，讓客戶不出門也能享受全天候金融服務；同時為協助企業及勞工能快速取得資金需求，京城銀行於第一時間成立專案團隊，迅速推出 24 小時線上申辦紓困貸款，並搭配 GOYEE 數位帳戶服務，以數位串聯 O2O 金融需求，便捷客戶申請、審核及撥款入帳服務。