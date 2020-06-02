美國示威暴動加劇 國銀對美總曝險8.28兆元 金管會關注發展

美國非裔男子佛洛伊德遭白人警壓頸致死，引發全美示威抗議，甚至演變成暴動，外界關切國銀在美國曝險與經營狀況，對此，金管會今 (2) 日公布最新統計，截至 4 月底止，我國金融業在美國總曝險金額高達 8 兆 2856 億元，金融三業合計曝險金額較去年底增加 3809 億元，不過，目前在美國的據點與所有員工都平安，金管會將密切關注後續發展。

銀行局副局長莊琇媛表示，銀行業對美國總曝險金額為 1 兆 4340 億元，對美總投資金額為 9829 億元、授信總額為 4511 億元，各較去年底增加 831 億元與 548 億元，合計增加 1379 億元。

保險業方面，因主要海外投資配置在美債不少，因此曝險金額居金融三業之冠，截至 4 月底為止，保險業總曝險金額高達 6 兆 7357 億元，較去年底增加 2132 億元；證券期貨業在美曝險金額為 1159 億元，今年以來增加 298 億元。

金融三業合計總曝險金額較去年底大增 3809 億元，金管會解釋，主要是因為美元是強勢貨幣，只要是美元計價的資產都是計入曝險，美元存款增加，因此讓對美曝險金額大增。

至於國銀在美國據點的營運狀況，莊琇媛表示，國銀在美國紐約、芝加哥、洛杉磯、西雅圖四個城市有分子行，根據回報，目前所有員工都平安，即使目前洛杉磯有些銀行辦公大樓不開放，但國銀營運也沒有受影響，金管會已請駐美分行員工要注意自身安全，可選擇居家辦公，金管會將密切關注後續發展。