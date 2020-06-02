〈欣陸投控展望〉營造事業待建工程700億元創新高 相當3年半工程量

欣陸投控 (3703-TW) 在看淡印度公共建設營建案獲利前景之下，營造事業已採取以財務結構調整方式，排除印度專案與海外轉投資，今年起將不再因當地產生的虧損而侵蝕獲利，目前手中待建工程 700 億元，改寫創立 74 年來新高，相當於 3 年半的工程案量。

欣陸投控去年營收 226.65 億元，毛利率 12.1 %，但因認列海外轉投資損失，去年稅後純益僅 9701 萬元，每股純益 0.12 元。

欣陸投控執行長張方欣今天指出，旗下各事業體在 2019 年已經重新聚焦並確認未來方向，對於 2020 年，營造事業的印度專案與海外轉投資，今年開始不再影響整體財務績效，營造事業也評估將過去積累的核心能力應用於新的成長領域。建設事業的專案組合在地域或產品型態上已經更趨多元化，而環工事業除了持續深耕水資源領域，也審慎評估投入其他環境工程領域。

欣陸投控指出，截至 2019 年底，旗下大陸工程的待建工程總值已超過 700 億元，相當於 3.5 年的工程案量，為公司成立 74 年來的最高紀錄。此次創歷史新高的待建工程案量，主要來自於 2019 年取得的「桃園捷運綠線 GC03 標 G07 站至北出土段地下段土建統包工程」190 億元及「臺北市南港區南港機廠基地公共住宅統包工程」73 億元等指標專案。

過去一年大陸工程在台灣完成幾項重點工程，包含蘇花改「仁水隧道」新建工程及新北市最大公辦都更案「勝開大地」。土木事業部分，預期台灣政府將持續投入前瞻計畫之鐵道、捷運等基礎工程建設；同時大陸工程也將關注傳統及再生能源等能源系統升級的發展契機。建築事業部分，住宅與飯店市場的需求可望帶來商機。

在香港部分，大陸工程在去年完成「梅窩污水處理廠改善工程」及「蓮塘 / 香園圍口岸與相關工程」，並獲取「香港啟德車站廣場第一階段項目工程」。儘管政經情勢及新冠疫情影響香港營造市場，但預在 2020 年將會回穩且微幅增長；大陸工程將會更加審慎選擇，優先評估預算已通過的專案。

此外，欣陸投控旗下的環境工程事業部分，欣陸投控指出， 欣達環工的高雄鳳山水資源中心在 2019 年已全期完工，開始全量供水；臨海污水廠暨放流水回收再利用 BTO 計畫已進入施工高峰期，其他運營中的專案也都展現績效。

且今年 4 月欣達環工又取得「銅鑼科學園區污水處理廠第二期工程 - 導電度處理設施功能提升統包工程」。本案採用工業廢水零排放之處裡技術，是台灣廢水處理市場中最高階的處理技術；完成後可達到環境保護與科技產業發展並重的目標，也增加欣達環工在水務市場經驗之完整度外，也大幅強化其水務整合能力。

欣達環工表示，2020 年將持續以水務為發展重點，在暨有水務基礎上發展廢棄物及生質能市場，並將持續強化統包執行能力與營運效率。