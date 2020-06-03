中華電率先取得5G特許執照 隨時可開台

NCC 今 (3) 日通過中華電 (2412-TW) 行動寬頻 5G 業務 3500MHz、28000MHz 頻段特許執照，也是國內首家取得執照的業者，換言之，只要待業者準備好，隨時可以開台。

NCC 發言人蕭祈宏表示，中華電的基地台檢驗均已完成，且符合開台最低 250 台標準，因此當業者準備好後，將隨時可以開台。

NCC 預期，未來民眾可運用 5G 網路的 4k、8k 高寬頻影視、多樣化 AR、VR、360 度視訊等服務，場景包括運動賽事、演唱會等。

NCC 指出，5G 具備大頻寬、低延遲、大連結特性，中華電信除得標 5G 頻譜外，陸續完成事業計畫書變更、資通安全維護計畫及各項網路建設，考量中華電申請案法規面義務均已達成，決議核發中華電信 5G 特許執照。

另外，中華電再擴大非通訊業務，今日宣布，旗下 MOD 與 Netflix 合作，推出「MODxNetflix 新隨享方案」，搭配指定方案可享首年 Netflix 影視服務 0 元月租費。

中華電表示，MOD 與 Netflix 兩大影視聯手，要讓用戶體驗 4K 影音，祭出 2 種方案，只要申辦「MOD x Netflix 新隨享方案」可享首年或首月免費看 Netflix。