吸引外商建研發據點 彭博：台灣擬祭新台幣100億元研發補貼計畫

為了吸引外國晶片供應商來台設立研發據點，《彭博》週三 (3 日) 報導，台灣行政院計畫推出新台幣 100 億元以上的研發補助計劃，盼在美中角力關係下，為產業再添國際競爭力。

匿名知情人士表示，這項為期七年的計畫草案定於本週四 (4 日) 公布，將為來台展開研發作業的外國晶片公司承擔一半研發支出，此外，計劃同時適用於「說服外國供應商來台建立研發業務」的本土晶片公司。

據了解，該項計畫主要針對記憶體晶片製造商，其他則瞄準全球 5G、人工智慧 (AI) 技術以及功率半導體公司。知情人士稱，政府希望每年至少從一家企業獲取新投資，細部要求例如提升投資額或增加就業機會等，都會被列在補助範圍內。

針對此消息，行政院發言人丁怡銘也證實政府已制定計劃，希望就此吸引外來投資並創造就業機會，但具體細節有待敲定。

隨著美中緊張局勢加劇，為打擊華為晶片設計發展，美國政府上月宣布在未經許可情況下，禁止所有採用美國設備的晶片製造商向華為出貨，華為作為台積電第二大客戶，外界擔心此舉恐波及台灣半導體公司及其他晶片製造商業務發展。

知情人士則表示，行政院新舉措旨在幫助企業吸引資本和優秀人才，幫助維持台灣在全球半導體產業的領先地位。

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