〈能源盤後〉市場等待OPEC+會議、消化供應數據 原油穩坐3個月高點

週三 (3 日) 交易，原油期貨價格收高，延續 3 月初以來最高水準，OPEC + 會議本週或下週舉行的不確定性令人質疑成員延長現行減產水準至 6 月後的意願。

EIA 週三報告顯示，庫欣市的美國原油庫存和供應量下降，但因為石油產品庫存增加，因此該報告對原油的支撐不大。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 48 美分或 1.3%，收每桶 37.29 美元，前一日漲幅 3.9%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.6%，收每桶 39.79 美元，前一日漲幅 3.3%。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油期貨價格週三均收創 3 月 6 日以來最高收盤價。

能源情報局副局長 Amena Bakr 週三在推特上表示，OPEC 似乎「不可能」6 月 4 日召開會議了。

她在另一條推文中提到，制定下次開會日期取決於「所有組織內的成員遵循其配額。」她引述 OPEC 消息指出，5 月份沒有達到配合要求的成員將被要求在次月彌補回來。

OPEC + 預計延長現行減產 970 萬桶 / 日的協議，路透週三報導，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經達成初步協議，將現行減產水準延長實施一個月到 6 月底，自 7 月開始減產水準降至 770 萬桶 / 日。

與此同時，彭博新聞也引述知情人士報導，俄羅斯和其他產油國希望延長現行減產水準一個月。報導稱主要生產國意識到原油價格上升讓美國頁岩油生產受惠，隨著期貨對 OPEC + 穩定油價的努力做出反應，美國頁岩油可能重返生產。

與此同時，上週美國原油庫存下降。

EIA 週三報告，5 月 29 日止的一週美國原油庫存減少 210 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原本預期上週原油庫存增加 350 萬桶。API 週二公布，上週原油庫存下降 48.3 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 表示，原油庫存下降的原因是進口量下降以及煉油廠運行率增加，加上有 400 萬桶石油自商業庫存轉為戰略石油儲備 (SPR)。「如果不進行這項轉移，原油庫存就會達到歷史最高水準。」

EIA 數據也顯示，庫欣交割中心的原油庫存上週下降約 180 萬桶。

然而，EIA 報告指出，汽油供應量增加 280 萬桶、蒸餾油增加 990 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期汽油供應量下降 30 萬桶、蒸餾油庫存預期增加 280 萬桶。

「由於產品需求仍然低迷，汽油庫存顯示穩定增加，但蒸餾油增加猛烈，儘管煉油廠的日產量較去年同期低了 360 萬桶。」Smith 說。

其他能源商品

7 月交割的汽油期貨價格上漲 0.09%，收每加侖 1.1193 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 1.0646 美元。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 認為，如果美國因黑人遭白人警察無端殺害而引起的示威抗議活動「越來越糟糕」或者突然出現更多 COVID-19 病例，那麼原油價格恐怕有進一步下挫的可能性。

如果中美因香港問題有更多摩擦，中美貿易協議遭終止，或出現進一步制裁行動，都可能衝擊原油價格。「短期內將出現幾個市場推動者，其中任何一個都可能具有推向下一個更高或更低方向的力道。」

7 月交割的天然氣期貨價格上升 2.5%，收每百萬 Btu 1.821 美元。

價格期貨集團資深市場分析師 Phil Flynn 表示，「隨著美國頁岩油和離岸石油產量大幅回落，颶風將對石油和天然氣價格產生更大的影響，因為我們認為墨西哥灣的生產可能會更嚴重停產。」

國家颶風中心正在追蹤熱帶風暴 Cristobal，本週稍晚可能進入墨西哥灣，對該地區能源生產構成威脅。